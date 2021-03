Kokice nikada ne biste trebali pripremati u mikrovalnoj pećnici, ima nekoliko razloga

Druženje s prijateljima, gledanje filma ili izležavanje vikendom navečer rijetko može proći bez grickalica, a jedna od najpopularnijih su kokice. Mnogi će reći da su definitivno bolji izbor od čipsa i smokija, ali jako je bitan način pripreme - one iz mikrovalne su najštetnije!



Stručnjaci kažu da bi najbolje bilo ispeći ih u loncu s uljem ili u aparatu za kokice koji ih peče na zrak, ali većina će posegnuti za kokicama koje se pripremaju u mikrovalnoj pećnici jer je to najbrži način. Ipak, zbog količine soli i masnoće koju sadrže svrstavaju se u grupu opasne hrane.



Prvo, vrećica u kojoj se nalaze sadrži perfluorooktansku kiselinu koja je jako štetna za zdravlje, stoji u priopćenju objavljenom na službenim stranicama Američke agencije za hranu i lijekove, FDA. Ta tvar služi za zadržavanje masnoće unutar vrećice, a testiranja na životinjama također su pokazala da povećava rizik od raka jetre, testisa i gušterače kod njih.

Još jedna informacija koja bi vas mogla zgroziti je da sadrže masnoće za cijeli jedan dan! Koristi se palmino ulje koje je, odavno je poznato, najštetnije - povećava kolesterol i ugrožava zdravlje srca. Neke vrećice sadrže od 4 do 6 grama masti, što je između 20 i 30 posto dnevne vrijednosti hranjivih sastojaka u samo jednoj porciji, kao i sva masnoća koju bi trebali unijeti kroz cijeli dan. Uz to, sadrže ogromnu količinu soli.



S obzirom na to koliko masnoća i soli imaju, kokice iz mikrovalne pećnice prava su, kako se kaže, kalorijska bomba. Nisko kalorična i relativno zdrava namirnica samo zbog načina pripreme može postati gotovo ista kao čips i slične grickalice.



Također, kako prenosi EatThis, izbjegavajte kokice u kinu - samo jedna mjerica ima otprilike 1160 kalorija, a količina masti dovoljna je za čak tri dana!

Jesu li kokice zaista dobar izbor za mršavljenje ili bismo ih trebali izbjegavati?