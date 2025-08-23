Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
ako niste znali

Sigurno ste primijetili bijelu niti nakon što ste razbili jaje: Evo čemu ona zapravo služi

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
23.08.2025.
u 08:00

Ta čudna neobičnost ima ime i zove se halaza

Jaja spadaju među najčešće konzumirane namirnice za doručak diljem svijeta. Mnogi ih jedu gotovo svakodnevno zbog njihove hranjivosti, svestranosti i jednostavnosti pripreme. Bilo da se kuhaju, prže, pripremaju u omletima ili kao dio različitih recepata, jaja pružaju brz i zasitan obrok koji može zadovoljiti različite prehrambene potrebe. Osim toga, bogata su izvorima proteina, vitamina i minerala, što ih čini omiljenim izborom za one koji žele energičan početak dana. Jeste li ikada primijetili, nakon što razbijete sirovo jaje, da se čudna, bijela, vlaknasta stvar drži za žumanjak?

Ta čudna neobičnost ima ime. Zove se halaza i, unatoč uobičajenim zabrinutostima, ne radi se ni o spermiju ni o embriju. Halaza je dio strukture jaja i djeluje kao prirodni stabilizator, piše Daily Express. Drži žumanjak centriran unutar bjelanjka, slično kao što sigurnosni pojas drži putnika u automobilu u fiksnom i sigurnom položaju. Postoje dvije odvojene halaze, jedna sa svake strane žumanjka, koje ga drže na mjestu. Pristunost halaze ne znači da je jaje oplođeno.

Mnogi ljudi su u dvojbi je li halaza sigurna za jelo. Iako na prvi pogled može izgledati odbojno, nemojte da vam to pokvari užitak u kajgani jer je halaza potpuno sigurna za konzumaciju. Nakon što skuhate jaje, halaza se obično stapa s bjelanjkom i potpuno nestaje, posebno kada se izmiksa ili ispeče.

Dakle, ako ste ljubitelj omleta, quichea ili prženih jaja, vjerojatno nećete ni primijetiti da je tamo. Uz to, poznato je da ljudi radije vade halaze iz jaja prije kuhanja i jela. Ovo je važno prilikom pripreme glatkog deserta poput kreme jer može utjecati na teksturu, stvarajući neželjene grudice.

Ključne riječi
bjelanjak halaza jaja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još