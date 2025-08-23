Sigurno ste primijetili bijelu niti nakon što ste razbili jaje: Evo čemu ona zapravo služi

Jaja spadaju među najčešće konzumirane namirnice za doručak diljem svijeta. Mnogi ih jedu gotovo svakodnevno zbog njihove hranjivosti, svestranosti i jednostavnosti pripreme. Bilo da se kuhaju, prže, pripremaju u omletima ili kao dio različitih recepata, jaja pružaju brz i zasitan obrok koji može zadovoljiti različite prehrambene potrebe. Osim toga, bogata su izvorima proteina, vitamina i minerala, što ih čini omiljenim izborom za one koji žele energičan početak dana. Jeste li ikada primijetili, nakon što razbijete sirovo jaje, da se čudna, bijela, vlaknasta stvar drži za žumanjak?

Ta čudna neobičnost ima ime. Zove se halaza i, unatoč uobičajenim zabrinutostima, ne radi se ni o spermiju ni o embriju. Halaza je dio strukture jaja i djeluje kao prirodni stabilizator, piše Daily Express. Drži žumanjak centriran unutar bjelanjka, slično kao što sigurnosni pojas drži putnika u automobilu u fiksnom i sigurnom položaju. Postoje dvije odvojene halaze, jedna sa svake strane žumanjka, koje ga drže na mjestu. Pristunost halaze ne znači da je jaje oplođeno.

Mnogi ljudi su u dvojbi je li halaza sigurna za jelo. Iako na prvi pogled može izgledati odbojno, nemojte da vam to pokvari užitak u kajgani jer je halaza potpuno sigurna za konzumaciju. Nakon što skuhate jaje, halaza se obično stapa s bjelanjkom i potpuno nestaje, posebno kada se izmiksa ili ispeče.

Dakle, ako ste ljubitelj omleta, quichea ili prženih jaja, vjerojatno nećete ni primijetiti da je tamo. Uz to, poznato je da ljudi radije vade halaze iz jaja prije kuhanja i jela. Ovo je važno prilikom pripreme glatkog deserta poput kreme jer može utjecati na teksturu, stvarajući neželjene grudice.