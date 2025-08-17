Kina želi stati na kraj bacanju hrane: Traže zabranu sve ekstremnijih 'mukbangova'

Nakon što je prošlog mjeseca popularna kineska 'streamerica' Pan Xiaoting umrla dok je tisućama svojih pratitelja prenosila 10-satno uživanje u hrani, uključujući kolače, pileće prstiće i plodove mora, Kina je izdala novo upozorenje protiv 'mukbang streamera' i kreatora sadržaja u pokušaju da smanji bacanje hrane u zemlji, piše Daily Mail.

Prošlog tjedna Pekinška općinska uprava za regulaciju tržišta nametnula je 31 novu smjernicu usmjerenu na influencere, uključujući ekstremne konzumente, čiji sadržaj promiče 'kulturu obožavatelja' i 'obožavanje novca'. Pojam 'mukbang' potječe od južnokorejske riječi 'meok-bang' što znači 'jedenje tijekom emitiranja uživo'.

Influenceri obično provode sate sjedeći ispred kamere i konzumirajući velike količine hrane dok su u interakciji s publikom. Sada kineska Komunistička partija želi zabraniti kontroverzne videozapise, koji su u ekstremnim slučajevima čak bili povezani i sa smrću. Njihova zabrana mogla bit ostaviti 15,8 milijuna profesionalnih 'live streamera' u zemlji bez posla.

Prijenos uživo vlastitog jedenja moglo je započeti kao inovativna strategija za kreatore sadržaja da povećaju svoju online popularnost kao i da napune džepove, no brzo se pretvorilo u mračnu podindustriju za koju neki stručnjaci kažu da veliča samoozljeđivanje ili, još gore, smrt.

Trend je postao sve ekstremniji, s 'mukbangerima' koji jedu veće količine često nezdrave hrane, što je potaknulo liječnike da upozoravaju da bi više ljudi moglo umrijeti. Pan Xiaoting bila je morbidno pretila 'streamerica' koja je podlegla komplikacijama uzrokovanim sumnjom na pucanje želuca dok je gutala 10 kilograma hrane.

Ona nije prva osoba koja je izgubila život u mladoj dobi zbog jedenja za gledatelje. U siječnju prošle godine, TikTok zvijezda Taylor Brice LeJeune, koji je imao oko 1,7 milijuna pratitelja na platformi, umro je zbog sumnje na srčani udar. Taylor, koji je u vrijeme smrti imao tek 33 godine, bio je poznat po svojim neobičnim videima s recenzijama hrane, u kojima je konzumirao novu hranu, kao i namirnice kojima je istekao rok trajanja, uključujući promotivne žitarice obitelji Addams iz 90-ih.

Osim toga, konzumirao je i velike količine konzerviranih cheeseburgera. "Nismo na pragu epidemije gojaznosti, već smo duboko u njoj", rekao je tada britanski liječnik opće medicine dr. Zak Uddin. Prošlog tjedna objavljeno je da je južnokorejska YouTuberica s više od 10 milijuna pratitelja otkrila da je bila žrtva mukbang načina života, nakon što je tvrdila da je brutalno pretučena i prisiljena da snima ekstremne videozapise s hranom.

Park Jung-won (27), poznata kao Tzuyang, brzo je postala internetski hit jer je snimala sebe kako jede do 30 tisuća kalorija dnevno, no prošlog mjeseca šokirala je gledatelje nakon što je priznala da je godinama bila žrtva obiteljskog nasilja te da ju je bivši dečko iznuđivao za novac.

Liječnici i medicinski stručnjaci upozoravaju na ekstremne opasnosti povezane s mukbangovima, dok je kineska vlada povezala obožavanje takvih sadržaja s ekonomskim usporavanjem. Kineski predsjednik Xi Jinping pooštrio je kontrolu nad sadržajem koji je vođen brojem pregleda, poput mukbang videa koji povećavaju prihode i sponzorstva, u vrijeme visoke nezaposlenosti među mladima i nestabilnog tržišta nekretnina.

Regulacije su djelomično uvedene još 2020. godine kada je Kina usvojila novi zakon protiv bacanja hrane koji omogućava restoranima da kažnjavaju goste koji ne mogu dovršiti obroke. Prema istraživanju iz 2018. godine, posjetitelji kineskih restorana su 2015. godine bacili od 17 do 18 milijuna tona hrane, što je dovoljno da se nahrani 30 do 50 milijuna ljudi tijekom cijele godine.

