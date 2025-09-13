Kardiolozi upozoravaju: Ako imate više od 60 godina nikada nemojte ovo jesti za doručak

Ako imate 60 ili više godina, vjerojatno ste razvili određene navike koje održavate desetljećima – neke dobre, a neke ne baš korisne za zdravlje. Možda mislite da nema razloga mijenjati navike poput ispijanja gaziranih pića uz ručak ili dodavanja previše soli u hranu. No, znanstvena istraživanja pokazuju da nikada nije prekasno za promjenu i usvajanje zdravih navika, piše Parade.

Primjerice, prestanak pušenja značajno smanjuje rizik od srčanog udara već godinu ili dvije nakon što prestanete pušiti. Također, početak redovitog vježbanja nakon 60-e godine poboljšava zdravlje mozga i smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i određenih vrsta raka. Posebno je važno brinuti se o zdravlju srca. Prosječna dob za prvi srčani udar je 65 godina za muškarce i 72 godine za žene. Dnevne navike, poput doručka, mogu znatno utjecati na srce.

Kardiolozi se slažu: redovito jedenje kobasica ili slanine za doručak štetno je za srce. “Kratkoročno, redovito konzumiranje ovih namirnica može povisiti krvni tlak i kolesterol zbog visokog sadržaja natrija i zasićenih masti”, objašnjava dr. Lars Sondergaard, kardiolog i glavni medicinski službenik u Abbottovom odjelu za srce.

Povišeni krvni tlak dodatno opterećuje srce i krvne žile te postavlja temelje za dugoročne probleme, uključujući srčane bolesti, moždani udar i zatajenje bubrega. Dr. Estelle Jean dodaje da redovito jedenje masnog, prerađenog mesa može povećati upalu u tijelu, dovesti do debljanja i smanjiti unos esencijalnih hranjivih tvari.

Dugoročno, prerađeno meso povećava rizik i za mozak: kombinacija natrija, konzervansa i zasićenih masti ubrzava nakupljanje plaka u arterijama, što povećava šansu za srčani ili moždani udar.

Za zdrav doručak kardiolozi preporučuju:

Proteine iz zdravih izvora: grčki jogurt, bjelanjci, svježi sir, dimljeni losos, tofu, maslac od orašastih plodova.

Vlakna: zobene pahuljice, tost od cjelovitih žitarica, voće, povrće – pomažu snižavanju LDL kolesterola i podržavaju probavni sustav.

Nezasićene masti: avokado, orašasti plodovi, sjemenke – podržavaju zdravlje srca.

“Ključ je u ravnoteži. Kombinacija proteina zdravih za srce s vlaknima, voćem i povrćem može značajno doprinijeti zdravlju srca”, savjetuje dr. Sondergaard. I zapamtite: nikada nije kasno za promjenu navika. Čak i male prilagodbe mogu dugoročno spasiti srce i poboljšati kvalitetu života.