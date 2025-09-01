Započinjete li krivo dan? Ove tri namirnice nikako ne biste trebali jesti na prazan želudac
Doručak je često opisan kao najvažniji obrok u danu, no pristupi ovom jutarnjem obroku mogu se uvelike razlikovati. Dok neki ljudi marljivo odvajaju vrijeme za pripremu i uživanje u hranjivom doručku, drugi jednostavno u žurbi ubacuju u usta ono što im se nađe pod rukom. Ove različite navike ne utječu samo na energiju i produktivnost tijekom dana, već i na opće zdravlje, pa je način na koji pristupamo doručku važan aspekt svakodnevne rutine.
Mnogi započinju jutro hranom koja se čini bezopasnom ili čak zdravom, ne shvaćajući da možda nije najbolji izbor na prazan želudac. Te su navike često naslijeđene kroz generacije. Možda ste odrasli uz mišljenje da je čaša mlijeka savršen početak dana ili da je voće prirodni doručak. No, jesu li to zaista najbolji izbori prije nego što započnete dan? Hrana koju jedete prvo ujutro postavlja ton za vašu probavu, energiju i raspoloženje cijeli dan. Početak s hranom koja je jaka na prazan želudac može kasnije dovesti do nelagode, žudnje ili čak probavnih problema. Stručnjak za fitness Siddhartha Singh podijelio je koje tri namirnice treba preskočiti na prazan želudac, piše OnlyMyHealth.
1. Mlijeko: Za mnoge je mlijeko jutarnji klasik. No, Siddhartha Singh je upozorio da konzumacija običnog mlijeka na prazan želudac može izazvati probleme kod nekih ljudi. "Čaša mlijeka može uzrokovati žgaravicu, osjećaj težine pa čak i stvaranje sluzi", objasnio je. Možda ste odrasli uz priču da mlijeko pomaže u rastu i jačanju tijela, no ono ne odgovara svima, osobito ujutro. Ako često osjećate težinu ili imate želučane tegobe nakon jutarnjeg mlijeka, upravo to može biti razlog.
Bolji izbor je da mlijeko kombinirate s nečim poput zobi ili namočenih orašastih plodova koji su nježniji za želudac i puni hranjivih tvari. Mlijeko možete koristiti i nakon obroka. To pomaže u smanjenju kiselosti i olakšava probavu.
2. Voće: Voće se često smatra najzdravijim doručkom, ali jesti ga samo na prazan želudac nije uvijek dobra ideja. "Voće sadrži fruktozu i vlakna, što može uzrokovati nadutost, plinove, a ponekad čak i opuštenu stolicu", rekao je Singh. Osim toga, prirodni šećeri u voću mogu uzrokovati skok inzulina, što dovodi do veće žudnje ubrzo nakon toga.
Ako ste ikada ponovno osjetili glad ubrzo nakon što ste doručkovali voće, to bi mogao biti razlog. Umjesto toga, jedite voće kao dio uravnoteženog obroka. Spojite ga s jogurtom ili šakom orašastih plodova jer to usporava apsorpciju šećera i pruža dugotrajniju energiju.
3. Crna kava: Mnogi ljudi ne mogu zamisliti početak dana bez kave, posebno crne. "Crna kava uzrokovati refluks kiseline i nervozu na prazan želudac", objasnio je stručnjak. Kofein može potaknuti želudac da proizvodi više kiseline, što dovodi do nelagode, a ponekad čak i tjeskobe ili drhtavice.