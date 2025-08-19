Gastroenterolog otkrio najbolju kombinaciju namirnica za doručak ako želite zdravu jetru i crijeva

Održavanje zdravih crijeva ključno je za cijeli organizam – od probave, imuniteta i hormona pa sve do živčanog sustava, navodi Cleveland Clinic. Hrana prepuna šećera, zasićenih masti i kiselosti može ozbiljno narušiti mikrobiom, no na sreću, postoje namirnice koje ga mogu obnoviti. Među njima su chia sjemenke – moćna superhrana koja ujedno djeluje kao prirodni probiotik. Gastroenterolog dr. Joseph Salhab u nizu TikTok videa otkrio je svoje omiljene jutarnje recepte za zdrava crijeva i jetru – brze, jednostavne i prepune hranjivih tvari.

Puding od borovnica i chia sjemenki

Sve što vam treba je:

½ šalice svježih borovnica (plus malo za dekoraciju)

½ šalice grčkog jogurta

1 žlica chia sjemenki

½ žličice ekstrakta vanilije

1 žličica meda (po želji)

1 žličica zrna kakaa ili tamne čokolade

Priprema: Zgnječite borovnice žlicom u posudi. Dodajte jogurt, chia sjemenke, vaniliju i med. Dobro promiješajte dok se ne sjedini. Ukrasite svježim borovnicama i kakaom. Pokrijte i ostavite u hladnjaku barem 2 sata ili preko noći.

Rezultat? Obrok gotov za par minuta, a prepun antioksidansa, biljnih omega-3 masnih kiselina i vlakana. “Borovnice, zrna kakaa i chia sjemenke podržavaju pamćenje, fokus i zdravu moždanu signalizaciju, a ujedno smanjuju upalu jetre”, objašnjava dr. Salhab.

Puding od manga i chia sjemenki

Za tropsku varijantu, dr. Salhab preporučuje:

1 mango, oguljen i narezan

1 šalica grčkog ili kokosovog jogurta

2 žlice chia sjemenki

1 žlica javorovog sirupa (po želji)

Priprema: Izmiksajte mango u glatki pire. Dodajte jogurt, chia sjemenke i javorov sirup. Promiješajte i stavite u hladnjak barem 2 sata.

Jedna šalica manga osigurava 67 % dnevne vrijednosti vitamina C, 20 % bakra te solidnu količinu vitamina A, E, B6 i K – savršena kombinacija za energiju i imunitet.

Chia sjemenke su prava nutritivna bomba. Sadrže kalcij, magnezij i fosfor važan za kosti, obilje antioksidansa koji smanjuju rizik od srčanih bolesti i raka, te vlakna koja potiču probavu, produžuju osjećaj sitosti, pomažu regulirati šećer u krvi i kolesterol te podržavaju zdravi mikrobiom crijeva.

Samo dvije žlice chia sjemenki pokrivaju 40 % dnevne potrebe za vlaknima. Osim toga, bogate su magnezijem – ključnim mineralom za dobar san, opuštanje živčanog sustava i mišića te pravilnu funkciju neurotransmitera GABA, koji pomaže tijelu da se “isključi” prije spavanja. Ne smijemo zaboraviti ni omega-3 masne kiseline koje podržavaju rad srca, mozga i smanjuju upale.

Ako niste ljubitelj pudinga, chia sjemenke možete ubaciti u gotovo sve: zobene pahuljice, smoothieje, juhe, salate, pa čak i kruh ili peciva. Neki ih jednostavno umiješaju u čašu vode s limunom i popiju kao brzinski eliksir energije.