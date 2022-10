Stručnjakinja za čišćenje otkrila kako održavati pleteninu: Na jedno mjesto nikada ne biste trebali pospremiti svoje džempere

Pleteni odjevni predmeti nezaobilazni su za hladnije mjesece, no mnogi ne znaju kako se brinuti za njih, pa se često dogodi da se smanje u pranju ili da im niti izvire van. Izrađeni od osjetljive vune, džemperi, udobni kardigani i mekani šeširi mogu biti prava noćna mora za pranje, a pogotovo kada ne znate koju postavku koristiti ili koliko deterdženta uliti. No, jedna stručnjakinja za čišćenje, podijelila je nekoliko savjeta i trikova s kojima će vaši omiljeni pleteni, odjevni predmeti uvijek biti kao novi, piše The Sun.

Izbjegavajte pretjerano pranje

Stručnjakinja kaže da je jedna od najvećih grešaka što ljudi pletene predmete peru ili premalo ili previše. Tvrdi da ih je najbolje prati svaka dva do tri nošenja. Modele napravljene od kašmira stavite na pranje nakon dva ili tri nošenja, dok je vunene komade poželjno oprati nakon pet nošenja. Pri ručnom pranju vunenih komada koristite blagi prašak i hladniju vodu jer se vuna skuplja na visokim temperaturama.

Etiketa

Važno je da uzmete u obzir što piše na etiketi pletenine. Stručnjakinja tvrdi da, ako se može prati u perilici, pametno bi bilo da se koristi deterdžent specifičan za pleteninu i da se pobrinete da koristite postavku za osjetljivo rublje ili za pleteninu na perilici. Nakon što organizirate svoje pletene predmete u odgovarajuće hrpe, najbolje je izolirati ciklus i prati samo slične predmete zajedno. Također je dodala da su jedan od najčešćih uzroka oštećenja osjetljive pletenine, patentni zatvarači i kopče koji se zbijaju zajedno dok se peru.

Razvučena pletenina

Ako ste uočili da je vaš omiljeni džemper oštećen ili rastegnut, nemojte ga odmah baciti, postoji nekoliko brzih rješenja da ga 'popravite'. Jednostavno ga potopite u hladnu vodu s malom količinom regeneratora za tkaninu pomiješanog s vodom. Ostavite preko noći, iscijedite i pokušajte ga rastegnuti natrag u prvobitni oblik.

Održavanje boje

Ponekad boja na pletenini može izblijediti, no i za to postoji rješenje. Stručnjakinja preporučuje da kod pranja dodate pola šalice soli i zatim odjeću stavite na hladniji ciklus. Vaša će pletenina tako zajamčeno dulje imati lijepu boju.

Izbjegavajte vješalice

Stručnjakinja ističe da je vrlo važno i gdje pospremate svoje džempere, a kako kaže, trebali biste izbjegavati vješalice jer će tako izgubiti svoj oblik. Savjetuje da ih uvijek radije presavinete i složite na policu ormara.

