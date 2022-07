Kako odabrati trešnje koje će dulje trajati: I kako ih čuvati da se mogu koristiti cijelu godinu

Bilo da su u kremi za kolače ili ih jedete same, većina ljudi obožava trešnje, a jedina im je negativna strana kratka sezona zbog koje ih treba iskoristiti dok su najbolje.Budući da trešnje ne sazrijevaju sa stabla, kao što to čini banana, u njima možete uživati ​​svježe iz trgovine ili s tržnice. Kada kupujete trešnje, tražite one koje imaju jarko zelene stabljike i sjajnu koru jarkih boja. Najukusnije trešnje trebale bi biti guste, čvrste i punije, bez modrica ili znakova kvarenja.

Slatke su trešnje dosta kvarljive i kod kuće ih se, svježe, preporučuje čuvati najdulje od dva do sedam dana, ovisno o sorti. Ipak, to se razdoblje može produžiti ako su ispunjeni neki uvjeti, na primjer kasne su sorte trešanja pogodne za dugoročno skladištenje; a od ranih se sorti biraju ne skroz zreli plodovi.

Na što treba paziti kada kupujete trešnje u trgovini ili na tržnici:

Boja. Crvene sorte trebaju biti tamne, čvrste i sjajne; to su prvi znakovi zrelosti i svježine, dok trešnje bez udubljenja i pukotina ukazuje na uredan transport. Truli ili fermentirani plodovi nisu prikladni za dugoročnije skladištenje.

Birajte trešnje koje imaju stabljiku jer to znači da sadrže malu količinu vlage, što ih štiti od prodora bakterija, dok one bez stabljike brzo započinju proces fermentacije. Stabljike trebaju biti zelene, ne smeđe i 'letargične'; što je znak je da su plodovi davno ubrani.

Ne kupujte trešnje koje se prodaju u velikim kantama ili dubokim posudama. Naime donji se slojevi brzo počinju 'gušiti' pod težinom gornjih i više nisu pogodne za skladištenje.

Kako čuvati trešnje:

Držite ih na hladnom! Trešnje će se na sobnoj temperaturi jako brzo pokvariti pa ih čim ih donesete kući stavite u hladnjak. Kad su u hladnjaku, trešnje mogu trajati oko tjedan dana. Nema potrebe da ih pokrivate; zapravo, bolje ih je otkriti kako bi se izbjeglo nakupljanje vlage što može doprinijeti kvarenju.

Suzdržite se od ispiranja trešanja sve dok ne počinjete kuhati s njima ili ih jesti. Kada perete voće i povrće, voda može prodrijeti u koru i uzrokovati njihovo brže kvarenje, a to vrijedi i za trešnje pa pričekajte s ispiranjem do zadnjeg trena.

Možete li zamrznuti trešnje?

Da! Možete (i trebate) ih zamrznuti kako biste u njima mogli uživati cijele godine. Imajte na umu da će im se u zamrzivaču oblik malo promijeniti, ali će i dalje biti savršene za džemove, smoothieje, kolače i sirupe.

Evo kako ih zamrznuti:

Počnite s odabirom lijepih, zrelih trešanja (stanje u kojem ih zamrznete je stanje u kojem će i ostati!)

Stavite ih u cjedilo i isperite hladnom vodom, lagano ih pomičući rukama.

Osušite kuhinjskim krpom ili papirnatim ručnicima.

Uklonite peteljke.

Očistite ih od koštica ili pomoću kalupa za koštice ili tako da ih prepolovite i izvadite košticu.

Trešnje bez koštica rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje i stavite u zamrzivač dok se ne stvrdnu (oko dva sata.)

Premjestite ih u hermetički zatvorenu posudu prikladnu za zamrzavanje i prebacite u zamrzivač.

Inače, trešnje koje su bile u zamrzivaču mogu se koristiti bez odmrzavanja za razne smoothieje, pečene proizvode i umake, a postoje i načini da ih odmrznete.

Za odmrzavanje trešanja jednostavno ih na nekoliko sati premjestite u posudi iz zamrzivača u hladnjak. Ako biste radije odmrznuli malu količinu, izvadite željenu količinu iz zamrzivača i stavite ih u zdjelu prekrivenu plastičnom folijom pa u hladnjak preko noći. Da biste ubrzali proces odmrzavanja, možete staviti u zatvorenu vrećicu trešanja u zdjelu s hladnom vodom ili pustiti da voda teče po njima, savjetuje Real Simple.

