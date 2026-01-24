Kako je Livio iz Marčane uklonio vlagu i plijesan u svom domu i apartmanu

Livio iz Marčane u Istri prije nekoliko godina odlučio je ugraditi ventilacijski sustav kako bi riješio problem vlage u svom domu. Prije ugradnje suočavao se s velikim problemima – na zidovima su se pojavljivale mrlje plijesni, prozori su se rosili, a zrak je bio težak i ustajao. No, nakon postavljanja sustava sve se promijenilo – prostorije su suhe, zrak svjež, a plijesan je postala stvar prošlosti.

"Iskreno, nisam mogao vjerovati koliko se situacija poboljšala. Više nema vlage, nema neugodnih mirisa, a zimi više ne moram stalno otvarati prozore kako bih prozračio prostor. Sve se odvija automatski, a osjećaj svježine je neusporediv," kaže Livio.

Nakon uspjeha u vlastitom domu, Livio se odlučio na istu investiciju i u svojoj staroj istarskoj kamenoj kući koju iznajmljuje gostima. I ovdje se borio s problemima vlage, a posebno ljeti kada gosti gotovo ne otvaraju prozore zbog klima uređaja. "Gosti vole imati uključenu klimu, ali nitko ne misli na svjež zrak. Zbog toga se vlaga i plijesan lako stvaraju, a ja kao vlasnik imam dodatne brige i troškove. Zato sam odlučio instalirati ventilacijski sustav kako bih spriječio te probleme prije nego što nastanu."

Sustav koji je ugrađen u njegovu kuću uključuje rekuperatore u sobama koji održavaju ugodnu temperaturu i omogućuju učinkovitu izmjenu zraka bez gubitka topline zimi ili hlađenja ljeti. Također, ima i ljetni način rada koji tijekom noći hladi prostor dovodeći svjež noćni zrak izvana. "To je odlično rješenje, jer smanjuje potrebu za korištenjem klima uređaja tijekom noći, čime se štedi električna energija."

Uz rekuperatore, u kupaonici je ugrađen odvodni ventilator koji automatski izvlači vlagu nakon tuširanja. "To mi je uštedjelo puno briga jer ne moram razmišljati kako gosti koriste prostor. Vlaga se ne zadržava u kupaonici i nema opasnosti od oštećenja zidova ili namještaja."

Montaža u roku jednog dana, »ključ u ruke«. Bez prašine i nečistoća nakon. Foto: Ventoterm

Profesionalna i besprijekorna montaža

Za ugradnju sustava Livio je ponovno angažirao stručni tim iz Ventoterma. "Već sam imao iskustvo s njima i znao sam da su brzi, točni i profesionalni. Sama montaža na postojećem objektu bila je obavljena bez ikakvih problema – čak je i bušenje kroz kamene zidove proteklo bez poteškoća. Sve su odradili s minimalnim prašinom, a već sljedeći dan kuća je bila spremna za korištenje. To mi je bilo iznimno važno jer se apartman iznajmljuje i nisam si mogao priuštiti dugotrajne radove."

Dodatna pogodnost koju posebno ističe je mogućnost daljinskog upravljanja ventilacijskim sustavom putem mobilne aplikacije. "Kao vlasnik apartmana, sada mogu pratiti stanje zraka i upravljati jedinicama čak i kada nisam tamo. To mi daje dodatni mir jer znam da prostor uvijek ostaje svjež i bez vlage."

Foto: Ventoterm

Preporuka svima koji se bore s vlagom i plijesni

Nakon dvije godine korištenja, Livio s oduševljenjem preporučuje ventilacijski sustav svima koji imaju problema s vlagom i plijesni. *"Ako imate vlagu u prostoru, ovo je najbolje rješenje. Više nema brige o otvaranju prozora, nema neugodnih mirisa ni oštećenja zidova. Uz to, štedite energiju i poboljšavate kvalitetu zraka u domu.

Ventoterm bih preporučio svakome – njihov tim je stručan, brz i precizan. Kod mene su već dvaput odradili vrhunski posao i sigurno ću ih ponovno angažirati ako bude potrebe. Nakon dvije godine korištenja, mogu reći samo jedno – prezadovoljan sam!"*

Livio je riješio problem vlage i pllijesni u svojoj tradicionalnoj istarskoj kući. Foto: Ventoterm