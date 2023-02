Jeste li zaljubljeni? Taj osjećaj može biti koristan i za vašu kožu, kaže studija

Nedavno je jedna pilot studija pokazala da na našu kožu, osim raspoloženja općenito, može utjecati čak i osjećaj zaljubljenosti - a to nas emotivno iskustvo može, čini se, čak i pomladiti...

Kada je riječ o hormonima za dobro raspoloženje, oksitocin je uz dopamin na vrhu popisa, piše Mind Body Green. Oksitocin je mnogima poznat kao "hormon ljubavi", a oslobađa se tijekom svih vrsta aktivnosti; od seksa preko maženja, do masaže ili uživanja u toploj kupki.

Naime oksitocin ne cirkulira samo mozgom već se zajedno sa svojim proteinom nosačem neurofizinom nalazi i ispod kože, odnosno u epidermisu.

Da provjeri koliko on utječe na izgled kože, dermatologinja dr. Nicole Hayre je kod šest sudionica u dobi od 48. do 61. godine usporedila razine oksitocina, fotografije njihovih lica i upitnike o izlaganju suncu tijekom života.

Također, svakoj je sudionici izradila i ocjenu starenja kože ili (SAS) koja govori izgleda li osoba starije, mlađe ili sukladno svojom biološkom dobi.

Rezultati su pokazali da su žene s višom razinom oksitocina imale i niži SAS, bez obzira na učestalost njihovog izlaganja suncu.

"Dokazano je da receptori za oksitocin, kada se aktiviraju, inhibiraju sekretorni fenotip povezan sa starenjem (SASP)", stoji u zaključku studije.

Ta aktivacija SASP-a pokreće oslobađanje proupalnih citokina, koji doprinose starenju kože.

"Stoga bi njegova inhibicija oksitocinom predstavljala zaštitni mehanizam", zaključuje Hayre.

Sve to naravno ne znači da dobrim raspoloženjem možemo zamijeniti korištenje krema sa SPF faktorom, no ako vam treba motivacija da u nekog uložite svoj trud i vrijeme, možda vas mladolika koža na to potakne.

- Iako mala, ova studija je podsjetnik da se na kožu ne utječe samo korištenjem krema i skupih tretmana; već i tako da brinemo o svojoj dobrobiti, mentalnom zdravlju i hormonima - rekla je autorica.

