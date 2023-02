Perete li svoje plahte barem jednom tjedno? Evo zašto biste to trebali činiti

Pranje posteljine često se može činiti kao naporna obaveza, stoga ne čudi da mnogi odgađaju taj zadatak.Čak i ako imate pomoć, skidanje posteljine i vraćanje nove posteljine na krevet može biti nezgodno i dugotrajno. Zapravo, velika većina ljudi pere svoju posteljinu samo jednom godišnje, pokazalo je istraživanje Hammond Furniturea. No, druge studije su pokazale da rijetko pranje posteljine može biti opasno za zdravlje jer madraci u kratkom vremenskom roku mogu postati izvor patogena, piše Mirror.

Prema istraživačima, to može stvoriti temelje za nekoliko opasnosti, uključujući upalu pluća, upalu slijepog crijeva i gonoreju. Stručnjaci za spavanje u Bed Kingdomu tvrde da tijelo izlučuje tekućine i ulja svake noći tijekom sna, zajedno s tisućama mrtvih stanica kože. To privlači grinje koje izlučuju fekalne tvari povezane s pojavom alergija, astme, rinitisa i ekcema.

- Bolesnim osobama preporučuje se svakodnevno mijenjanje posteljine - objašnjavaju iz Bed Kingdoma, te dodaju da fekalije i mrtva tijela grinja kod nekih ljudi mogu izazvati teške alergijske reakcije.

- Simptomi mogu uključivati ​​kašalj, kihanje, osip na koži, svrbež očiju i curenje iz nosa. Grinje su također vrlo čest okidač za oboljele od astme. Stoga je korisno za vašu udobnost i zdravlje ako se posteljina pere češće - rekli su.

Dermatolog Alok Via iz klinike Cleveland, objasnio je da u našim tijelima ima više bakterijskih organizama nego naših vlastitih stanica.

- Kada pustite mrtve stanice kože da se odmaraju u vašim plahtama, te bakterije mogu napredovati. Ako se vrate na vašu kožu, to može dovesti do folikulitisa - rekao je stručnjak.

Prijenos infekcija također je dokazano moguć preko prljavog rublja. Staphylococcus aureus je jedna od opasnijih bakterija jer je zaraznija od ostalih vrsta. Također je blisko povezana s teškim zdravstvenim stanjima poput upale pluća. Drugi rizik s kojim se ljudi suočavaju je upala slijepog crijeva kada bakterije ili paraziti uđu u probavni trakt. Johns Hopkins Medicine objašnjava da se to može dogoditi kada je cijev koja spaja vaše debelo crijevo i slijepo crijevo blokirana ili zarobljena stolicom. Ako slijepo crijevo prsne, to može dovesti do "ozbiljnih i smrtonosnih infekcija".

Kako biste izbjegli da posteljina postane sredstvo prijenosa, stručnjaci Bed Kingdoma preporučuju da odvojite vrijeme za pranje posteljine barem jednom tjedno.

- Pranje posteljine se za mnoge od nas može smatrati gnjavažom i napornim poslom. Kao i kod svakog kućnog posla, može biti lako odgađati i ostaviti ga za posljednji trenutak, ali potencijalni učinci na vaše zdravlje izvrstan su razlog da mu ipak posvetite vrijeme. Ako možete sušiti svoje plahte na sunčevoj svjetlosti, to će vam uštedjeti novac na troškovima sušilice rublja, kao i daljnjem uništavanju mikroba - zaključio je.

