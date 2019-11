Jeste li ikada prespavali noć s lukom u čarapama? Evo što možete očekivati

S lukom na stopalima možete ublažiti simptome prehlade, gripe, groznice... Blogerica Jennifer Thompson kaže kako je spavala jednu noć s lukom u čarapama riješila 90 posto simptoma alergije. I njen dečko je isprobao isto, pa su razmijenili iskustva.

Thompson tvrdi da je osjetila djelovanje već nakon 20 minuta, u prsnom košu. Javilo se nešto kao žgaravica, a zatim je osjetila toplinu u glavi. Desetak minuta nakon toga počele su joj suziti oči kao da je upravo rezala luk, a njezin dečko osjetio je okus luka u ustima. Sve su to pokazatelji da se zaista nešto događa u organizmu i da su se različiti sastojci iz luka apsorbirali u organizam, tvrdi blogerica.

Ono što je nevjerojatno, tvrdi, jest to da se nakon jedne noći s lukom na stopalima riješila kašlja i kihanja od kojeg je, kaže, jedva dolazila do zraka taj dan. Iako je naumila ovo provoditi i ubuduće, nakon nekog vremena svojim čitateljima na blogu otkrila je da je to ponovila još samo jednom.

Ipak, tvrdi, simptomi alergije nisu se vratili. Luk je bogat spojevima koji sadrže sumpor, a koji pomažu da se tijelo oslobodi toksina, teških metala, posebice iz jetara. Sadrži snažne antioksidanse koji djeluju na kolesterol, sprečavaju krvne ugruške i simptome astme, kroničnog bronhitisa, pomaže u borbi protiv dijabetesa, ateroskleroze i infekcija, a sve se češće može čuti kako djeluje i antikancerogeno.

