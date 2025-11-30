Je li seks bolji ujutro ili navečer? Stručnjaci otkrivaju!

Mnogi ljudi zamišljaju da se najbolji seks događa kasno navečer u mračnom i romantičnom okruženju, ali postoje neki znanstveni razlozi koji pokazuju kako bi jutarnji seks mogao biti bolji od noćnog, barem za neke ljude, prenosi mindbodygreen. Ne postoji najbolje doba dana za seks koje se odnosi na sve. U usporedbi s noćnim seksom, jutarnji je seks za neke bolji, a za druge gori. Ali fizički gledano, možda bi bilo općenito bolje imati seks ujutro, jer tijela mnogih ljudi na početku dana imaju veću razinu testosterona i estrogena, dva hormona koji utječu na želju. To znači da ste možda raspoloženiji i potencijalno sposobniji za zadovoljavajući seks ujutro.

Razine testosterona u muškaraca nadopunjuju se preko noći i tako imaju tendenciju da budu najviše ujutro, a najniže noću. Testosteron igra ključnu ulogu u seksualnom funkcioniranju muškaraca, pomaže im i kod erekcije i kod osjećaja motiviranosti za seks. Povišena razina testosterona ujutro može pružiti povećani libido, poboljšano uzbuđenje i bolju erekciju.

Slično tome, estrogen je povezan sa ženskom seksualnom željom, a ti hormoni također imaju tendenciju biti veći ujutro. Nadalje, žene također imaju porast protoka krvi u rodnici tijekom spavanja, kao i oticanje i podmazivanje rodnice. To znači da će se vjerojatno probuditi s tijelima koja su već pripremljena za seks. A veći protok krvi može značiti veću osjetljivost i zadovoljstvo.

Još jedan razlog zbog kojeg jutarnji seks može biti bolji od seksa noću? Energija. U samom početku dana, imate najviše energije, što znači da biste mogli biti spremniji i sposobniji za seks. Mnogi ljudi se na kraju dana osjećaju iscrpljeno, što znači da ne žele dodir ili stimulaciju. Možda će trebati više napora da se vrate u pravi način razmišljanja o seksu. Ta iscrpljenost i umor mogu dovesti do zanemarivanja i izbjegavanja seksualnog života.

Međutim, postoje i drugi razlozi zbog kojih bi neki ljudi radije voljeli seks noću, umjesto ujutro. Jutro se za mnoge ljude može učiniti užurbanim vremenom, kad vam um preplavi razmišljanje o svim stvarima koje taj dan treba obaviti i kad se često žure na posao. Stres može otežati uzbuđenje, pa ako su vam jutra često stresna, možda nije najbolje vrijeme za seks.

S druge strane, večeri mogu biti kad završite sve svoje obveze tijekom dana i osjetite se sposobnima za opuštanje, što bi moglo olakšati uživanje u seksu. Neki ljudi mogu biti i nesigurni u seksu ujutro jer ima više svjetla, manje šminke i potencijalno neugodnih mirisa. Loše razmišljanje o svom tijelu zapravo može naštetiti seksu, uključujući otežavanje uzbuđenja i orgazma.