Ovu jednostavna stvar žene mogu učiniti kako bi povećale svoj libido

Naš libido stalno varira, kao i naša želja za seksom. Ako vaša veza prolazi kroz teške trenutke, vaš će se libido smanjiti. Ako ste pod stresom, tjeskobni ili depresivni, vaš će libido također pasti. Malo previše vina također vas može učiniti manje napaljenima, ali ako je nizak libido nešto protiv čega osjećate da se stalno borite, moglo bi postojati rješenje, piše Metro.

Iako to nije čudotvorni lijek za sve, stručnjaci su otkrili jednu jednostavnu stvar koju možete učiniti kako biste povećali želju za seksom. Navodno samo jedan sat dodatnog sna može povećati ženski libido za 14%, a svakih dodatnih 60 minuta sna povećava vaš seksualni nagon za isti postotak. Očito to nije najlakša stvar ako imate malu djecu ili imate nepopularno radno vrijeme ili se čak borite s poremećajem spavanja. Ali, ako ste dovoljno sretni da imate autonomiju nad vlastitim rasporedom spavanja, ovo bi moglo biti promjena u vašem seksualnom životu.

Studija o kojoj je riječ zove se Utjecaj sna na ženski seksualni odgovor i ponašanje. U njemu je sudjelovala 171 žena iz SAD-a koje su bile na sveučilištu kako bi se utvrdilo koliko je spavanje važno za vaš libido. Dr. Hana Patel kaže: 'Rezultati su pokazali da su žene koje su imale dulje prosječno trajanje sna rekle istraživačima da su doživjele bolje uzbuđenje od žena koje su imale kraće prosječno trajanje sna’.

'Istraživači smatraju da je razlog za to bio taj što su žene koje su imale dovoljno sna mogle imati zdravu seksualnu želju i vjerojatnije je da će željeti imati seks sa svojim partnerima’, dodaje, ‘Dakle, san je važan za seks!’.

Postoje neki parovi koji su se prihvatili ideje da više sna znači više seksa te su se odlučili za spavanje u različitim krevetima. Klinička seksologinja Ness Cooper kaže da spavanje u odvojenim krevetima može rezultirati većim libidom i seksualnim odgovorom. 'Dijeljenje kreveta s nekim tko ima drugačiju rutinu spavanja od vas može dovesti do poremećenog odmora, isto kao i dijeljenje kreveta s nekim tko se previše kreće ili stvara previše buke', kaže.

U konačnici, nedostatak sna ponekad može smanjiti vaš seksualni nagon – i na taj način može negativno utjecati na vezu. Ness dodaje: 'Kad se ne odmorimo dovoljno dobro, to može utjecati na naš libido i našu sposobnost uživanja u seksu, neki ljudi čak prijavljuju poteškoće s postizanjem orgazma kada nisu dobro spavali’.

‘Za one koji iz bilo kojeg razloga ne bi imali solidan miran san kada dijele krevet s partnerom, mogli bi otkriti da su im libido i seksualni odgovori kvalitetniji kada spavaju u krevetu odvojenom od partnera’, rekla je.

Ako želite više spavati u nadi da ćete povećati svoj libido, postoje neki savjeti koje možete pratiti. Sljedeće promjene mogu vam pomoći da spavate bolje svake noći:

Uživajte u toploj kupki prije spavanja; vjeruje se da toplina potiče povećanu razinu dubokog sna.

Vježbajte između 20-30 minuta svaki dan.

Odredite sebi redovito vrijeme spavanja i buđenja svaki dan.

Izbjegavajte kofeinska i alkoholna pića prije spavanja.

Stvorite mirno okruženje za spavanje bez ekrana i ometanja.

Pobrinite se da imate mračnu sobu za spavanje jer ulična rasvjeta ili vanjska svjetla mogu utjecati na kvalitetu sna.