Znanstvenici otkrivaju idealan broj seksualnih partnera za muškarce i žene: Mogao bi vas iznenaditi

Koliko je partnera “normalno”? A koliko “previše”? I postoji li uopće broj koji društvo smatra idealnim kada je riječ o seksualnoj prošlosti? Iako bi mnogi radije preskočili rasprave o seksualnim iskustvima svojih partnera, znanost kaže da društvo ipak ima određena očekivanja – pa čak i “magični broj”, prenosi UNILAD.

Istraživanje objavljeno u časopisu Social Psychological and Personality Science pokušalo je otkriti kako ljudi percipiraju muškarce i žene s različitim razinama seksualne aktivnosti. Sudjelovalo je više od 340 ispitanika u Njemačkoj, koji su ocjenjivali 25-godišnje fiktivne osobe na temelju niza čimbenika: od broja seksualnih partnera i navika do masturbacije i seksualnih fantazija.

Rezultati su pokazali nešto očekivano – ali i nešto iznenađujuće. Iako društvo i dalje primjenjuje dvostruke standarde, ispitanicima je najprivlačnija bila – umjerenost. Ljudi s vrlo malo ili vrlo mnogo seksualnih partnera ocjenjivani su negativnije od onih koji su imali “srednju” količinu seksualne aktivnosti.

Tradicionalni obrasci i dalje su prisutni: Muškarcima se visoka seksualna aktivnost ocjenjivala povoljnije nego ženama. Ženama se niska aktivnost ocjenjivala pozitivnije nego muškarcima. No, ono što je istraživanje jasno naglasilo jest to da su umjerene razine seksualnih iskustava bile najprihvatljivije za oba spola.

“Magični broj” – koliko partnera je “idealno”? Prema rezultatima:

Za muškarce: idealno 4 do 5 seksualnih partnera ukupno, od čega bi 2 do 3 trebala biti neobavezna.

Za žene: idealno 2 do 3 ukupno, uz 1 do 2 neobavezna partnera.

Čak su i dob gubitka nevinosti ispitanici ocjenjivali različito:

Muškarci: najbolje između 18. i 20. godine.

Žene: “idealno” nešto ranije, između 16. i 18. godine.

I učestalost odnosa – i čak fantazija – ima svoj “ideal”

Muškarci su povoljnije ocijenjeni ako imaju odnose 4–5 puta tjedno i masturbiraju 3–4 puta tjedno.

Žene: “idealno” 3–4 puta tjedno, uz masturbaciju 2–3 puta tjedno.

Čak su i seksualne fantazije dobile svoju “dozvoljenu kvotu”: tri puta dnevno za muškarce i dva puta za žene.

Istraživači naglašavaju da, unatoč uvriježenim stereotipima, ljudi ne preferiraju ni ekstremnu “čednost” ni ekstremnu promiskuitetnost. Najbolje prolazi – zlatna sredina. Znanost je, naravno, jedno, a realnost nešto sasvim drugo. Na kraju dana, najvažnije je da je seksualni život zdrav, dobrovoljan i usklađen s vlastitim željama – ne s tuđim očekivanjima.