Neobičan fenomen: Znate li da seks kod nekih ljudi može izazvati kratkotrajni gubitak pamćenja?

Stručnjaci su opisali rijedak i vrlo neobičan poremećaj pamćenja koji se može javiti nakon određenih situacija — uključujući i nakon seksa. Iako svakodnevno postoje razne bizarnosti s kojima se ljudi susreću, zdravstveni simptomi koji nastupe iznenada i bez jasnog objašnjenja uvijek izazivaju zabrinutost. Upravo to dogodilo se u nekoliko zabilježenih slučajeva koji su ljude ostavili potpuno zbunjenima odmah nakon intimnog odnosa, prenosi UNILAD.

Prema studiji objavljenoj u The Lancet, kod nekih se osoba nakon seksa javlja prolazna globalna amnezija — stanje koje karakterizira iznenadna i privremena nesposobnost stvaranja novih sjećanja. Mayo Clinic ga opisuje kao “naglu pojavu zbunjenosti praćenu gubitkom pamćenja, koju svjedok mora primijetiti”.

Osoba ostaje budna, svjesna tko je, može normalno razmišljati i komunicirati, ali se ne sjeća što se dogodilo nekoliko minuta ranije i ne može stvoriti nova sjećanja dok epizoda traje. Zbog toga je uzrok stanja teško odrediti — nema znakova moždanog oštećenja, a svi nalazi obično su uredni.

Istraživanje navodi dva slučaja muškaraca starijih od 70 godina koji su se počeli čudno ponašati otprilike 30 minuta nakon spolnog odnosa.

Prvi slučaj – 72-godišnji muškarac: Njegova ga je supruga zatekla kako sjedi na krevetu “potpuno svjestan, ali zbunjen”. U bolnici je utvrđeno da je bio dezorijentiran — čak je pogrešno naveo tko je aktualni američki predsjednik, misleći da je riječ o Jimmyju Carteru. Neurologija i magnetska rezonancija bile su uredne, a epizoda je nestala sama od sebe. Muškarac se nije mogao prisjetiti ničega što se dogodilo tijekom napada.

Drugi slučaj – 75-godišnji umirovljeni liječnik: I on je, pola sata nakon seksa, počeo izgovarati rečenice bez smisla i pogrešno identificirati političare, nakon čega se potpuno oporavio unutar 15 sati.

Što može pokrenuti ovo stanje?

Iako uzrok prolazne globalne amnezije ostaje nepoznat, Mayo Clinic navodi nekoliko situacija koje su pacijenti često prijavljivali prije pojave simptoma:

nagla izloženost hladnoj ili vrućoj vodi

intenzivna fizička aktivnost

spolni odnos

medicinski zahvati

blaga ozljeda glave

emocionalni stres

Zvuči nevjerojatno, ali ovaj rijetki poremećaj pokazuje koliko neobično naš mozak može reagirati na stres, napor ili snažne emocije — pa čak i na seks.