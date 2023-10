Je li moguće doživjeti orgazam u snu? Evo što kažu stručnjaci

Orgazam u snu može uzeti dobar san i pretvoriti ga u nevjerojatan. Ako nikada niste doživjeli užitak noćnog orgazma, koncept vrhunca dok ste duboko zaspali ― kada vas nitko ne dodiruje tamo dolje ― može se činiti nategnutim. Ali nemojte podcijeniti važnost psiholoških čimbenika kada je u pitanju orgazam, piše Huffpost.

“Iako doživljavamo fizičke učinke orgazma u našem tijelu, orgazam je zapravo proces koji se događa u mozgu”, rekla je Vanessa Marin, seksualna terapeutkinja i kreatorica Finishing School, online tečaja orgazma za žene. "Ne treba nam nikakva fizička stimulacija da bi se to dogodilo."

VEZANI ČLANCI:

I muškarci i žene mogu doživjeti orgazam tijekom sna, istaknula je. Za razliku od muškaraca koji nakon 'mokrih snova' ostavljaju sjeme za sobom, kod žena nema nikakvih pokazatelja da se to dogodilo. Prema nekim procjenama, 80 posto muškaraca i 40 posto žena doživjelo je vrhunac tijekom spavanja barem jednom u životu, stoji u izvještaju o seksu koji je objavio američki Institut Kinsey.

Stručnjaci naglašavaju kako je orgazme zapravo teško proučavati u laboratorijskim uvjetima, no neke teorije postoje, posebno zahvaljujući Barryju Komisaruku i Beverly Whipple, dvoje istaknutih znanstvenika na tom polju čija istraživanja daju bolju sliku toga što se zapravo događa u našim tijelima i kako nastaju noćni orgazmi.

Njih dvoje su tijekom jedne studije proučavali žene koje su rekle da mogu doživjeti vrhunac samo mislima te da im fizička stimulacija zapravo nije potrebna. Izmjerili su promjene u njihovim fiziološkim reakcijama tijekom mentalnog orgazma te, također, za vrijeme onog fizičkog koji je uslijedio nakon masturbacije. Mjerili su otkucaje srca, krvni pritisak, širenje zjenica i toleranciju na bol. Otkrili su da je porast tih vrijednosti podjednak u oba slučaja. Tijekom kasnije studije više pažnje obratili su na proučavanje MRI snimki mozgova žena i otkrili da, kada razmišljaju o diranju bradavica ili klitorisa, senzorni korteks se zasvijetli na način kao i kada bi dodirivale spomenute dijelove tijela. Međutim, značajnu razliku između zamišljenih i stvarnih dodira uočili su u drugom području mozga.

"Ono što smo otkrili, na moje veliko iznenađenje, bilo je to da kada su žene razmišljale o stimulaciji određenog dijela tijela, odgovarajuća regija senzornog korteksa aktivirala se kao da se radi o fizičkoj stimulaciji. Ali, prefrontalni korteksu je bio aktivniji kada su žene razmišljale o stimulaciji određenog dijela tijela nego kada su fizički stimulirale taj dio", rekao je Barry Komisaruk. Stručnjaci vjeruju kako bi ta otkrića mogla pojasniti doživljavanje punog orgazma tijekom spavanja, čak i kada fizičkog dodira nema.

Još neki tjelesni čimbenici mogli bi biti važni za tu tematiku, a pojasnila ih je Laurie Mintz, profesorica psihologije na Sveučilištu na Floridi. "Orgazam podrazumijeva povećan protok krvi u vašem erektilnom tkivu, a zatim se taj protok krvi oslobađa. Važno je znati da tijekom REM spavanja protiče krv u erektilnom tkivu, uključujući klitorisni kompleks. Mozak to može prepoznati i dovesti do seksualnog uzbuđenja, a zatim i do orgazma", kaže ova profesorica. Mnoge žene kažu da ne mogu doživjeti vrhunac tijekom seksa, ali ih znaju iskusiti dok spavaju.

"Postoji velika psihološka komponenta orgazma. Dakle, ako su razlozi zbog kojih netko ne može doživjeti orgazam tijekom seksa povezani s anksioznošću, depresijom, stresom, sramom, unutarnjim i vanjskim kulturnim pritiscima ili pritiscima u vezi, moguće je doživjeti vrhunac tijekom spavanja kada ti razlozi ne stvaraju smetnju. U osnovi, san je prekrasno okruženje koje može olakšati put do orgazma", rekao je Jesse Kahn, seksualni terapeut i direktor Centra za terapiju spola i seksualnosti u New Yorku.

VEZANI ČLANCI:

Tijekom budnosti, a kada se stvori situacija koja vodi seksu, u glavi se znaju pojavljivati kojekakve misli, na primjer: 'Jesam li debela?', 'Smrdim li po znoju?', 'Ljubim li se grozno?', itd. Sve to može djelovati negativno na uzbuđenje i u konačnici na orgazam. Međutim, tijekom spavanja takvih misli nema, ljudi su opušteni i sposobni uroniti u užitak. "Kada netko spava, nema ometanja ili brige oko nečega, niskog samopouzdanja i sličnog. Dakle, ako žena može doživjeti orgazam u snu, ali ne i u stvarnom životu, vjerojatno joj je teško takve misli zaustaviti tijekom seksualnog susreta", pojasnio je Kahn.

Nažalost, kada čovjek spava, nema utjecaja i ne može napraviti ništa kako bi motivirao svoj mozak da ga dovede do vrhunca. Međutim, stručnjaci kažu da postoje neki trikovi koji bi ponekad mogli pomoći. "Spavajte na trbuhu ili u bilo kojem drugom položaju koji stvara određeni pritisak na vanjski dio vaših genitalija. Također, možete pokušati zamisliti, pogledati ili pročitati nešto seksualno uzbudljivo prije spavanja kako bi se uzbudili dok ste još budni. Jer, u snu se često susrećemo sa stvarima sa kojima smo se bavili tijekom dana", kaže Vanessa Marin.

Također, težite tome da imate više orgazama tijekom budnog dijela života, savjetuje profesorica Mintz. "Znamo da što više žene imaju seksa, više ga i priželjkuju. Orgazmi u snu su sjajni, neke žene ih imaju, druge ne. Važno je ne stvarati pritisak u pokušajima dolaska do savršenog orgazma", rekla je.

Istraživanje pokazalo: Postoji veza između seksa i boljeg pamćenja!