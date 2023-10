Stručnjaci otkrili koliko se često trebate seksati ovisno o vašoj životnoj dobi:

Znate li koliko biste se zapravo trebali seksati s partnerom? Prema seksualnim stručnjacima, taj broj ovisi o nizu čimbenika uključujući dob, zdravlje, seksualni nagon i status veze. Studija Instituta Kinsey, za istraživanje spola, reprodukcije i roda, sugerira da dob može predvidjeti koliko često imate seks, piše The Sun. Nije iznenađujuće da se najviše seksaju osobe od 18 do 29 godina koji, prema istraživanju, odnose imaju u prosjeku 112 puta godišnje. Oni od 20 do 39 godina seksaju se oko 86 puta godišnje, što je nešto manje od dva puta tjedno, a oni od 40 do 49 godina samo 69 puta godišnje.

Prema studiji, kako ljudi stare, količina seksa dramatično opada. No, to ne znači da se njihov seksualni nagon smanjio, već to znači da životni stresovi, obiteljske obaveze i fizički izazovi često stanu na put. Također, istraživanje je pokazalo i da zdravlje utječe na aktivniji i zadovoljavajući seksualni život, kao i činjenica da se ljudi s godinama i osjećaju starije, pa time imaju i manje zanimanje za seks.

"Zaključak ovih studija je da, kako starimo, naši izgledi za razvoj kroničnih zdravstvenih stanja rastu, a to zauzvrat negativno utječe na učestalost i kvalitetu seksualne aktivnosti" objasnio je dr. Justin Lehmiller u objavi Instituta Kinsey. Neka su istraživanja otkrila da su bračni parovi koji se više seksaju obično sretniji, dok su druga istraživanja otkrila da ljudi koji tvrde da imaju česte seksualne odnose nisu nimalo sretniji u odnosu na druge. Na koncu, tvrdi dr. Lehmiller, zapravo nema točne brojke koja će određivati koliko se često parovi trebaju seksati, radi se o tome s čime ste vi zadovoljni i sretni, i što vama odgovara.

