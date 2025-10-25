Iznenađujuće, ali istinito: Ove seks poze ženama baš i nisu toliko drage!

Je li cijeli vaš seksualni život bio laž? Jedna anketa ispitala je više od 1200 čitateljica Women’s Healtha o njihovim najmanje omiljenim položajima u seksu, a rezultati se mnogim muškarcima možda baš i neće svidjeti: Naime, žene su uobičajene poze kao što su doggy style, obrnutu kaubojku i 69 ocijenile najgorim položajima u seksu, piše Men's Health.

Muškarci su se dugo oslanjali na standardne poze poput misionarske jer su lake, učinkovite i daju onaj dobar osjećaj, ali kako se pokazalo, ženama te poze baš i nisu najdraže. Vrhunski stručnjaci otkrili su zašto pet mnogima omiljenih položaja jednostavno ne uspijevaju kako su oni to mislili.

Doggy Style: Zašto ona nije za to: Jednostavno rečeno, previše je bolno. "Problem je u tome što joj možda nabijate grlić maternice, zbog čega je duboka penetracija često štetnija nego što je seksi", kaže Sara Gottfried, dr. med., ginekologinja, autorica knjige The Hormone Cure. Osim toga, ako u potpunosti izađete, a zatim ponovno uđete u nju, to često smanjuje njezine šanse da ostane potpuno vlažna, objašnjava dr. Gottfried. Žene u anketi također su rekle da doggy nije dovoljno intimna poza. Iako grubi seks može biti sjajan ako ste oboje za to, većina žena traži više konekcije tijekom seksa, kaže dr. Gottfried. Iako ćete se možda s veseljem diviti njezinom izgledu dok ste u toj pozi, njezin pogled na krevet nije ni približno tako stimulativan.

Kako to popraviti: Da biste spriječili da udarci i trzanje ne postanu bolni, neka vam potisci budu kratki i plitki, umjesto duboki i brzi. Plitki potisci stimulirat će prednju trećinu njezine vagine, koja je najosjetljiviji dio, kaže Rebecca Rosenblat, seksualna terapeutkinja i autorica knjige Seducing Your Man. Povećajte faktor intimnosti prolazeći rukama kroz njezinu kosu, niz njezinu kralježnicu i povremeno se naginjući prema naprijed kako biste je poljubili u vrat. I ne zaboravite na stimulaciju klitorisa, savjetuje dr. Gottfried. Samo zato što se fokusirate na njezinu stražnjicu, ne znači da biste trebali zanemariti njezina najosjetljivija mjesta.

Žena na vrhu: Zašto ona nije za to: Jedna riječ: nesigurnost. Prema anketi, većina žena osjeća se nesigurnije kada su na vrhu. Dr. Gottfried kaže da se žene često brinu kako im trbuh ili grudi izgledaju s mjesta gdje vi ležite. Iako vi vjerojatno mislite da izgleda sjajno, čak i najmanja sumnja može ugasiti njenu vatru.

Kako to popraviti: prebacite se u položaj jedan do drugoga. Neka legne na leđa i podigne desnu nogu. Smjestite se između njezinih nogu pod kutom od 90 stupnjeva i lagano se smjestite u nju.

Obrnuta kaubojka: Zašto nije za to: Zato što joj je teško tako doživjeti vrhunac. “Obrnuta kaubojka može se činiti seksi i avanturističkom, ali kada zapravo pokušate ući u nju, stvari možda neće odgovarati onako kako mislite da bi trebale”, kaže Jen Landa, M.D., glavna medicinska službenica BodyLogicMD-a i autorica The Sex Drive Solution za žene. "Često se sve svodi na to da se zakrivljenost vašeg penisa ne podudara s kutom njezine vagine", dodaje dr. Landa. Realno, kad god previše savijete penis u dnu, ne samo da je neugodno za nju, već postaje opasno za vas.

Kako to popraviti: ako ste u tome zbog pogleda, prebacite se na doggy. Praktičnije, a možete joj i pomoći da postigne orgazam, kaže dr. Landa. No, ako želite isprobati nešto drugačije, učinite ovo: ustanite, neka se ona sagne naprijed, položi ruke na stabilno ogledalo, zatim uđite u nju straga. I dalje ćete je moći ručno stimulirati, ali sada oboje možete koristiti ogledalo u svoju korist.

Misionarska: Zašto joj se to ne sviđa: Ne pogađa prava mjesta. "Ako baš i niste obdareni, ovaj položaj zapravo ne naglašava vašu veličinu", kaže dr. Landa.

Kako to popraviti: pokušajte upotrijebiti tehniku ​​koitalnog poravnanja - samo je nemojte tako zvati u krevetu. Položaj je sličan misionarskom, osim što je vaše tijelo gore i na stranu. Dakle, umjesto prsa uz prsa, vaša su prsa blizu njezinih ramena. Neka savije noge za oko 45 stupnjeva kako bi nagnula kukove prema gore, što uzrokuje stalni kontakt vašeg tijela s njezinim klitorisom. Dokazano je da taj potez djeluje: žene koje nisu mogle doživjeti vrhunac u običnoj misionarskoj pozi, imale su 56 posto veću vjerojatnost da će doživjeti vrhunac s pomoću ove poze, prema studiji iz časopisa Journal of Sex and Marital Therapy.

69: Zašto joj se ne sviđa: Ona je, pa, zaokupljena. Prema rezultatima ankete, žene kažu da im je preteško usredotočiti se na primanje zadovoljstva kada se moraju koncentrirati i na njegovo pružanje. A zadovoljstvo i postizanje vrhunca uvelike je određeno njezinim mentalnim stanjem, kaže dr. Landa. Stoga postaje teško opustiti se i uživati ​​u svojim oralnim vještinama ako se ona u isto vrijeme pokušava pobrinuti za tvoje potrebe.

Kako to popraviti: Ako želite da ona izvuče maksimum iz oralnog seksa, bolje je da naizmjenično dajete i primate. Mnoge žene tvrde da im se 69 ne sviđa jer žele da ih njihov partner može pogledati u oči i osjetiti povezanost, kaže Gottfried.