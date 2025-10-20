'Izludit' ćete ih: Ova seksualna poza pouzdano dovodi žene do orgazma

Vjerojatno ste čuli za pojam "jaz u orgazmima": statistike pokazuju da žene doživljavaju orgazam znatno rjeđe od muškaraca. Mnogo toga se može učiniti kako bi se ta statistika popravila, a sve počinje boljim razumijevanjem ženskog užitka. Odlično polazište je nadogradnja uobičajenih poteza u spavaćoj sobi. Uzmimo za primjer misionarsku pozu. Iako je mnogi parovi navode kao omiljenu zbog intimnosti koju pruža, seksualni terapeuti tvrde da je samo jedna mala prilagodba može transformirati iz "dobre" u neusporedivo bolju. Kako navodi HuffPost, rješenje leži u tehnici koja fokus stavlja na ženski užitak.

"Tehnika koitalnog poravnanja" (Coital Alignment Technique), poznatija kao CAT, modificirana je verzija misionarske poze. Ključ je u tome da se muškarac tijelom pomakne nekoliko centimetara prema gore, tako da baza njegovog penisa tijekom odnosa stimulira klitoris partnerice.

Ova tehnika nije samo teorija; njezina učinkovitost je i znanstveno potvrđena. U jednoj studiji objavljenoj u časopisu Journal of Sex and Marital Therapy, žene koje prije nisu mogle doživjeti orgazam tijekom misionarskog položaja izvijestile su o čak 56% većoj učestalosti orgazama nakon što su naučile primjenjivati CAT.

Zašto je toliko učinkovita?

CAT mijenja pravila igre jer većina žena treba izravnu stimulaciju klitorisa kako bi postigla orgazam, objašnjava Megan Fleming, psihologinja i seksualna terapeutkinja iz New Yorka. Sama penetracija često nije dovoljna. "Otprilike dvije trećine žena ne doživljava orgazam isključivo penetracijom", izjavila je Fleming. "CAT nudi izravan pritisak te pokrete njihanja i trljanja koji ženi pružaju prijeko potrebnu dodatnu stimulaciju klitorisa."

Kako pravilno izvesti tehniku?

Fleming savjetuje da započnete u klasičnoj misionarskoj pozi, ali s malim jastukom postavljenim ispod ženinih bokova. To će lagano podići i poduprijeti zdjelicu, stvarajući bolji kut.

"Nakon što nježno penetrirate, pomaknite cijelo tijelo nekoliko centimetara prema gore, tako da vaša zdjelica bude direktno iznad njezine," savjetuje ona. "Sada biste trebali biti pozicionirani više na njoj, s prsima bliže njezinim ramenima, umjesto da ste licem u lice. U tom novom položaju, tijelo vašeg penisa stvara ugodno trenje o njezinu vulvu i klitoris pri svakom pokretu."

Kako biste dodatno pojačali osjećaj, terapeutkinja Allison preporučuje da se više usredotočite na pokrete trljanja. "Ostanite priljubljeni uz nju i lagano kružite zdjelicom uz njezinu vulvu," kaže ona. "Pokušajte vizualizirati njezin klitoris dok stvarate pritisak i oduprite se iskušenju da se podižete i radite klasične pokrete unutra-van. Držite penis čvrsto unutra i pronađite ritam koji joj najviše odgovara. Znat ćete da radite pravu stvar kada osjetite da vas čvršće grli i privlači nogama!".

Dodatni bonus za muškarce

Osim pružanja intenzivnog zadovoljstva partnerici, ova tehnika donosi korist i za muškarce, ističe Lori Buckley, seksualna terapeutkinja. "Dodatna prednost je što ova tehnika može pomoći muškarcima da duže izdrže, budući da ne doživljavaju jednako snažno uzbuđenje kao kod bržih i dubljih pokreta," zaključuje Buckley. Na taj način, užitak postaje obostran i dugotrajniji.