Promjene na noktima nisu bezazlene: Ovi znakovi mogu ukazivati na ozbiljne probleme
Promjene na noktima često se doživljavaju kao estetski problem, no stručnjaci upozoravaju da mogu biti i pokazatelj različitih zdravstvenih stanja. Oblik, boja i tekstura noktiju ponekad otkrivaju više nego što mislimo, a određene promjene mogu upućivati na nedostatke u organizmu ili druge zdravstvene probleme.
Žuti nokti najčešće su povezani s gljivičnom infekcijom, posebno ako su istovremeno zadebljani, lomljivi ili se počnu odvajati od kože. U takvim slučajevima nokti mogu sporije rasti i izgubiti svoj prirodan sjaj. Međutim, žutilo ne mora uvijek značiti infekciju. Do ovog oblika diskoloracije može doći zbog čestog lakiranja noktiju, osobito tamnim lakovima, kao i zbog pušenja. U tim situacijama boja je površinska i obično nestaje kako nokat raste. U rjeđim slučajevima, dugotrajno žutilo noktiju može biti povezano i s određenim zdravstvenim problemima, poput bolesti dišnog sustava ili limfnog sustava. Ako promjena ne prolazi ili se pogoršava, dobro je potražiti savjet liječnika. Ukratko, ako su nokti samo blago požutjeli i inače izgledaju zdravo, najčešće nije razlog za brigu.
Bijele crte ili linije na noktima najčešće su bezopasne i u velikom broju slučajeva nastaju zbog manjih oštećenja nokta. To može biti lagani udarac, pritisak ili oštećenje korijena nokta koje se dogodilo prije nekoliko tjedana, a tek kasnije postane vidljivo kako nokat raste. Takve linije obično same nestanu s vremenom i ne zahtijevaju nikakav poseban tretman. Iako se često misli da su povezane s nedostatkom kalcija, to najčešće nije točno. U nekim slučajevima mogu biti povezane s manjkom određenih nutrijenata, poput cinka, ali to nije pravilo. Ako se bijele linije pojavljuju rijetko i na jednom ili dva nokta, najvjerojatnije nije riječ o nečemu ozbiljnom. Međutim, ako se javljaju često, na više noktiju ili su praćene drugim promjenama, poput lomljivosti ili promjene boje, dobro je obratiti pažnju i po potrebi se posavjetovati s liječnikom.
Oslabljeni, tanki i lako lomljivi nokti jedan su od najčešćih problema s kojima se mnogi suočavaju. Razlozi mogu biti razni, od prečestog korištenja laka, gela, acetona ili izlaganja vodi te kemikalijama, što s vremenom isušuje i slabi ploču nokta. S druge strane, lomljivi nokti mogu ukazivati i na manjak određenih nutrijenata, najčešće željeza, ali i vitamina i minerala važnih za zdravlje noktiju. Ako uz to primijetite i umor ili bljedilo, dobro je obratiti pažnju i na opće stanje organizma. Važnu ulogu igra i hidratacija, tj. unos dovoljne količine vode. Ako tijelo nema dovoljno tekućine, nokti mogu postati suhi i skloniji pucanju. Također, česte promjene temperature mogu dodatno oslabiti nokte. U većini slučajeva problem se može ublažiti jednostavnim promjenama, poput njege noktiju, korištenja hranjivih ulja i zaštite ruku. No, ako nokti dugo ostaju slabi i lomljivi bez jasnog razloga, dobro je potražiti savjet stručnjaka.
Crna ili tamna linija koja se pojavljuje na noktu može imati više uzroka, a većina njih nije opasna. Najčešće nastaje zbog male ozljede, primjerice ako ste udarili nokat pa se ispod njega nakupila krv. Takva linija obično s vremenom izraste s noktom i nestane. Ponekad se radi i o prirodnoj pigmentaciji, posebno kod osoba tamnije puti. U tom slučaju crta je ravnomjerna, pojavljuje se postupno i obično nije razlog za brigu. Ipak, postoje situacije kada na ovu pojavu treba obratiti posebnu pažnju. Ako se crna linija pojavi iznenada, postaje šira, mijenja oblik ili boju, ili se proteže sve do kože oko nokta, to može biti znak ozbiljnijeg problema, poput melanoma (raka kože).
Ako su nokti neuobičajeno svjetli ili gotovo bijeli, to može biti znak da nešto nije u potpunoj ravnoteži u organizmu. Najčešće se povezuju sa slabijom cirkulacijom ili manjkom željeza, odnosno anemijom. Kod nekih ljudi nokti su prirodno svjetliji, ali ako primijetite naglu promjenu boje, to može biti signal da tijelu nedostaju važni nutrijenti. Ako ste uz to i umorni, imate problema s vrtoglavicom ili općom slabošću vrijeme je da se obratite svom liječniku. U rjeđim slučajevima, vrlo svijetli nokti mogu biti povezani i s problemima jetre ili drugim zdravstvenim stanjima, osobito ako su gotovo potpuno bijeli s tamnijim rubom. Ukratko, ako su nokti samo malo svjetliji, najčešće to nije razlog za brigu, ali ako su izrazito blijedi i to traje dulje vrijeme, dobro je obratiti pažnju i po potrebi se posavjetovati s liječnikom
Horizontalne linije koje se protežu preko nokta nazivaju se Beauove linije i obično nastaju kada se rast nokta privremeno uspori ili zaustavi. Takve linije često su znak da je tijelo prošlo kroz određeni “šok”, najčešće nakon prehlade, stresa ili infekcije, pa se to odrazilo i na rast noktiju. Kako nokat raste, linija se pomiče prema vrhu i s vremenom nestaje. Ponekad se mogu pojaviti i zbog fizičkog oštećenja nokta ili čestog pritiska, primjerice kod nošenja uske obuće ili mehaničkog oštećenja. Ako se horizontalne linije pojave samo jednom i nestanu kako nokat raste, najčešće nema razloga za paniku.
Vertikalne linije na noktima u većini slučajeva potpuno su normalne i pojavljuju se s godinama, slično kao bore na koži. Najčešće su znak prirodnog starenja nokta i nisu razlog za brigu. Mogu biti i izraženije ako su nokti suhi ili ako tijelu nedostaje hidratacije.