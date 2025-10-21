Koje su osobe najnezadovoljnije seksom? Istraživanje pokazalo zanimljive rezultate...

Većina ispitanika koji u sudjelovali u ovom američkom istraživanju priznala je da su naučili sve što treba kad je seks u pitanju, a pokazalo se da su žene samouvjerenije od muškaraca. Oko 24 posto ispitanika u dobi od 45 do 65 godina priznalo je da su nezadovoljni seksualnim životom. U usporedbi s njima jednako nezadovoljstvo iskazalo je 12 posto ispitanica u dobi od 18 do 29 godina i 20 posto njih u dobi od 30 do 44 godine, piše The Guardian.

Oko 56 posto sredovječnih žena priznalo je da im se s godinama smanjio seksualni nagon, dok je to isto priznalo 46 posto muškaraca. Oko 72 posto muških ispitanika starijih od 45 godina otkrilo je da mašta o seksu s osobom koja nije njihova partnerica, dok to isto radi 48 posto žena. Osim toga, muškarci u toj dobnoj skupini požalili su se da se njihova partnerica ne želi seksati jednako često kao i oni, dok isti problem muči tek 13 posto žena iz iste dobne skupine.

No, važno je znati da potreba za intimnošću ne poznaje dobne granice, to se zna odavno, a i znanstvene studije potvrđuju da bez obzira na spol možete uživati u seksu i do najviših godina, samo ako za to imate volje. Iako seks u sedamdesetim i osamdesetim godinama neće biti poput onog u dvadesetim i tridesetim, u nekim aspektima može biti i bolji.

Kao starija osoba iskusniji ste, a možda i mudriji nego što ste bili u mlađim godinama i točno znate što je najbolje za vas. Stariji ljudi često imaju znatno više samopouzdanja i samosvijesti od mlađih, nemaju nerealna očekivanja i ne znaju puno za predrasude drugih. Još kada zahtjevi posla oslabe i kada djeca napuste gnijezdo, dugogodišnji parovi mogu se dodatno opustiti i uživati jedno u drugome bez ometanja.

No, unatoč nekim olakotnim okolnostima, zbog brojnih se razloga mnogi ljudi zrele dobi počinju brinuti oko seksualnog života, a rezultat može biti sve veće udaljavanje od seksa. Nekima je neugodno, bilo zbog promjena na tijelu, bilo zbog slabije "izvedbe", dok su drugi pogođeni bolešću ili gubitkom partnera. To se može izbjeći, uz angažiranost i proaktivnost - bez obzira na to želite li poboljšati ili ponovno pokrenuti svoj seksualni život, važno je da budete spremni probati nešto novo, ali i potražiti profesionalnu pomoć. Mnogo toga možete učiniti kako biste ublažili promjene koje dolaze sa starenjem.