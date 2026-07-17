Izazovi otvorene veze: 'Preferiram živjeti u neznanju, a partner želi znati sve detalje mojih odnosa'

Nakon šest mjeseci zajedničkog života Rick i Rachel otvorili su svoju vezu. Vezu su otvorili na Rachelin prijedlog, a Rick priznaje da je na takav dogovor pristao zbog straha da ne izgubi svoju voljenu partnericu. Otvorene veze oblik su etičke nemonogamije u kojem partneri, uz međusobni pristanak i jasno dogovorena pravila, mogu ostvarivati seksualne, a ponekad i romantične odnose s drugim osobama. U većini slučajeva postoji jedan primarni, odnosno „glavni“ partner s kojim dijele svakodnevni život i emocionalnu povezanost, dok su ostali odnosi uređeni pravilima koja par zajedno postavlja.

„Ja preferiram živjeti u neznanju, a moj partner želi znati sve detalje mojih odnosa“, kaže Rachel, opisujući najveću razliku među njima. Nakon što su se odlučili za nemonogamnu vezu, Rick je vjerovao da će mu biti lakše ako zna s kim se Rachel viđa i što radi kada nije s njim. S vremenom je shvatio da je za njega neznanje ipak lakše jer su ga detaljne informacije o seksualnom životu partnerice jako opterećivale. Prisjetio se kako je jednom došao po partnericu nakon seksualnog susreta s drugim parom te se cijelim putem pitao zašto je vlastitu nelagodu stavio u drugi plan, prenosi The Guardian.

Naučeni iskustvom, danas imaju nešto drukčiji dogovor. Ne ispituju jedno drugo o detaljima svojih susreta, a Rachel priznaje da joj takav pristup puno više odgovara. Rick ističe da mu život u ovakvom odnosu nije prirodan, ali pravilo „ne pitaj, ne govori“ trenutačno mu pomaže smanjiti osjećaj ljubomore. „Rachel je najvažnija osoba u mom životu i ne želim je izgubiti, ali ne znam je li sama ljubav dovoljna ako ne pronađemo način da ovo funkcionira“, priznaje.

Rachel iza sebe ima više od desetljeća dugu monogamnu vezu, a nakon prekida zaključila je da više ne želi isti oblik odnosa. Kaže da uživa u raznolikosti koju joj otvorena veza pruža, ali priznaje da ni ona nije imuna na nesigurnosti. „Bilo je trenutaka kada sam shvatila da nisam nikome na prvom mjestu i tada se pojave nesigurnosti“, kaže.

Iako u budućnosti vidi mogućnost povratka monogamnoj vezi i odnosu sa samo jednim partnerom, priznaje da je plaši pomisao da nekome bude sve. Oboje ističu da redovito razgovaraju o tome odgovara li im takav način života jer su svjesni da se njihove potrebe s vremenom mogu promijeniti, a ljubomora u ovakvim odnosima često može postati jedan od najvećih izazova.