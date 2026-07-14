Prije ove poze odvojite minutu za istezanje: Seksualni terapeut objašnjava zašto

Iako većina parova s vremenom pronađe rutinu i stvari koje im odgovaraju u krevetu, seksolozi tvrde da mala promjena položaja može pružiti potpuno drukčiji doživljaj. Na društvenim mrežama i među stručnjacima sve se češće govori o Kivin metodi, tehnici oralnog seksa za koju stručnjaci kažu da može povećati užitak žene, ali i olakšati cijelo iskustvo partneru koji pruža oralnu stimulaciju.

Nakon što pronađu ono što im odgovara, mnogi parovi počnu se držati istih tehnika i poza te rijetko eksperimentiraju, zbog čega seks s vremenom može postati predvidljiv. Stručnjaci, međutim, ističu da i male promjene mogu donijeti sasvim drukčiji osjećaj i pojačati uzajamni užitak. Jedna od njih posljednjih se godina sve češće spominje među seksualnim edukatorima, a poznata je kao Kivin metoda ili "bočna metoda". Za razliku od uobičajenog položaja, u kojem je partner okrenut licem prema međunožju, kod Kivin metode tijelo je postavljeno bočno, gotovo okomito na partnera. Takav kut omogućuje drukčiju stimulaciju klitorisa, vulve i okolnog područja, zbog čega neke osobe osjećaju intenzivnije podražaje, prenosi Huff Post.

Seksologinja Sadie Allison objašnjava da ovaj položaj ne mijenja samo osjećaj tijekom oralnog seksa nego može biti i znatno ugodniji za partnera koji ga pruža. „Vrat nije toliko opterećen pa je lakše zadržati položaj dulje vrijeme", kaže Allison. Dodaje da takav položaj ostavlja više prostora za dodire rukama i kombiniranje različitih oblika stimulacije, što iskustvo može učiniti raznovrsnijim. Budući da je tijelo partnera drukčije postavljeno, lakše je uključiti dodire po bedrima, trbuhu, grudima ili bokovima, a partner kojemu se pruža oralni i seks također može aktivnije sudjelovati dodirima i maženjem. Allison smatra da to stvara osjećaj veće bliskosti i povezanosti tijekom intimnih trenutaka.

Psihoterapeut i seksualni terapeut Greg Kilpatrick savjetuje da se prije isprobavanja novih položaja tijelo lagano istegne, posebno ako očekujete da ćete dulje ostati u jednom položaju. „Istežemo se prije trčanja, treninga ili joge. Seks nije ništa drukčiji kada je riječ o pripremi tijela", objašnjava. Kao i kod svake nove tehnike, najvažnija je otvorena komunikacija. Ono što jednoj osobi pruža veliko zadovoljstvo drugoj možda neće odgovarati, pa stručnjaci preporučuju da partneri otvoreno razgovaraju o tome što im odgovara.