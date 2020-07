'Imam odličan seks s mlađim bratom bivšeg dečka, ali ne znam na čemu smo'

Imam sjajan seks s bratom svog bivšeg dečka. Najbolji smo prijatelji i želim više od naše veze, ali nešto mi govori da ne želi postati ozbiljan. Upoznali smo se prije nekoliko godina i stvarno mi se svidio. U vezi smo bili šest mjeseci kada su počeli problemi. Uvijek je bio vrlo sebičan, mislio je o sebi prije nego o meni ili bilo kome, a ponekad nije odgovarao na poruke. Uvijek je imao izgovor, ali meni se činilo kao da mu nije stalo. S druge strane, njegov mlađi brat je potpuna suprotnost. Stvarno je sladak, ljubazan i brižan, ali ne slaže se s mojim bivšim partnerom. Moj bivši ga je zvao budalom, ali on je zapravo jako dobar momak - ispričala je jedna djevojka za psihoterapeutkinju Deidre, prenosi The Sun.

Kada su oni prekinuli, naletjela je na njegovog brata u gradu i poseksali su se. Bilo joj je odlično, a on joj se idući dan javio kako bi je pitao je li u redu. Počeli su pričati i shvatili su da imaju puno toga zajedničkog. Sada se često druže, ali i seksaju. To sve traje devet mjeseci, ali on još nije priznao svom bratu da su zajedno. Želi da službeno budu zajedno i da on sve prizna svom bratu, ali boji se kako će on reagirati.

- Kada imate osjećaj o nečemu, on vas rijetko kad prevari. Izgleda kao da imate sjajan odnos i romantiku s ovim dečkom, ali svejedno niste službeno u vezi. Moguće je da privatni život drži dalje od brata samo zato što iz iskustva zna da će vjerojatno reagirati negativno. Moguće je i da, s obzirom na to da ste bili djevojka njegovog brata, on zna da će biti svađe i ne želi izlagati sebe ili vas problemima. Ali, s obzirom na to kako se osjećate, ne možete to držati u sebi. Ako želi priznati vaš odnos, onda znate da ste na istome. Ako vas ne prizna, samo se igra s vama i bolje da to saznajte prije ili kasnije - odgovorila joj je Deidre.

