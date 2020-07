'Želim probati seks s drugim parovima, ali moja djevojka nije zainteresirana. Kako da je nagovorim?'

Želim uvesti druge muškarce i žene, pa čak i parove u naš seksualni život. Moja partnerica je sramežljiva i povučena. Nije baš zainteresirana za moju ideju i uvijek samo šuti kada je ja spomenem. Samo jednom se živi pa zašto ne bismo isprobali sve? Svojoj partnerici u potpunosti vjerujem. Imam 36 godina, a ona 34. Zajedno smo već pet godina. Naš odnos pun je ljubavi, ali moj prijedlog uzrokovao je dosta svađa jer ona nije zainteresirana za njega. Jesam li u krivu što je pokušavam nagovoriti na to - pitao je jedan muškarac psihoterapeutkinju Deidre, prenosi The Sun.

- Dovođenje drugih ljudi u vaš odnos je vrlo riskantno i može uzrokovati velike probleme i narušavanje povjerenja. Vaša djevojka jasno vam je dala do znanja da je ne zanimaju takve stvari, stoga vam je najbolje da odustanete od te ideje. Do ovakve ideje vjerojatno ste došli zbog nedostatka uzbuđenja u vašem seksualnom životu, ali to možete promijeniti uvođenjem novih stvari i promjenom vaše uobičajene rutine. Možda niste ni spremni na dugotrajan i ozbiljan odnos, ali važno je samo iskreno pričati s vašom partnericom - odgovorila mu je Deidre.

Stručnjak otkriva zašto ne biste trebali preskakati servis bicikla: