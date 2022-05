'Imala sam čudan osjećaj prema dečku s kojim se viđam, a onda sam saznala da je - otac moje kćeri'

Svi smo imali trenutak kada smo naišli na nekoga u javnosti, ali ga nismo prepoznali jer im se izgled drastično promijenio. To može biti malo neugodno, ali za jednu ženu to je došlo s potresnom spoznajom - on je biološki otac njezine kćeri.

Na Redditu je žena zatražila savjet, tvrdeći da je otkrila da je muškarac s kojim je hodala zapravo otac njezine kćeri s kojim je zatrudnjela prije više od četiri godine tijekom veze za jednu noć.

Nisu ostali u kontaktu, kako piše Mirror, ali ona tvrdi da su nedavno počeli izlaziti nakon susreta na jednom eventu, a ona je tek sada shvatila istinu.

“Ja sam samohrana majka prelijepe djevojčice iz veze za jednu noć koja se dogodila prije 4,5 godine. Upravo sam bila završila fakultet i tek se preselila pa nisam tražila ništa ozbiljno. To se dogodilo neposredno prije nego što sam otišla na svoj dvomjesečni odmor nakon fakulteta. Nekoliko godina kasnije, počela sam se vidjeti s novim muškarcem. Jednom je upoznao moju kćer. Izuzetno se dobro slažu, ali ne dopuštam im da se previše druže”, objasnila je u objavi.

Prije prošlog tjedna uvijek je dolazi kod nje doma jer je prije godinu dana imala loše iskustvo kada se vratila kod drugog muškarca. Tako da kada je prvi put otišla u njegov stan, ostala je u potpunom šoku.

“To je bila ista zgrada kao i prije četiri godine! Nisam ga baš prepoznala sve dok nismo ušli u garažu i popeli se liftom, ali znam da jest. Hodnik sam odmah prepoznala. Imao je i vrlo prepoznatljiv miris zgrade. Sam stan je sličan, ali prošle su 4 godine i iskreno se ne sjećam ničega osim njegove sobe i da je imao crveni kauč i raspored za koji pretpostavljam da je sličan za većinu stanova. Prošlo je tjedan dana, ali iskreno mislim da je to on”, nastavila je.

Prije četiri godine, imao je valovitu tamnu kosu do ramena i gustu bradu te taman ten. Muškarac s kojim sad izlazi ima kratko podšišanu tamnu kosu i naočale, također ima talijansku pozadinu. Imaju isto ime. To je vrlo osnovno američko ime pa ga nikad nije povezivala s njim.

"Također, da bude još gore, i ja vjerojatno izgledam vrlo drugačije. Nekada sam bila vrlo mršava i patila od poremećaja prehrane koji mi je trudnoća stvarno pomogla da prevladam Udebljala sam se 30 kg, što mi je stvarno trebalo. Imala sam i kratku kosu koju sam izravnala i sada izgledam sasvim drugačije sa svojom dugom kovrčavom kosom”, otkrila je pa dodala:

"Također, da bude jasno. Ja sam stabilna što se tiče vremena, tako i novca. Ne treba mi ovaj muškarac u životu. Moja kćer ima dvije nevjerojatne očinske figure u svojim ujacima koji nas posjećuju svaki drugi dan i apsolutno vole svoje uloge.”

Nije iznenađujuće, ljudi su ženi rekli da ga kontaktira, a jedna je korisnica napisala: "Pošalji nešto poput: ‘O moj Bože, mislim da smo već spavali zajedno, prije otprilike 5 godina.’ Nastavi razgovor i onda mu daj do znanja da si ostala trudna od tog susreta. Shvatit ćeš ako on ne želi više izlaziti."

"Ljudi se mogu puno promijeniti tijekom pet godina, a s obzirom na to da je to bila veza za jednu noć i da su oboje bili pijani, to je potpuno uvjerljivo. Ludo i malo vjerojatno? Da. Nemoguće? Ne", dodala je druga korisnica.

