Ima 35 godina i u četvrtom je braku: 'Mnogi me osuđuju, ali ovog muža stvarno volim'

Tridesetpetogodišnja Sarah, koja se na društvenim mrežama otvoreno opisuje kao “trostruko razvedena”, otkrila je kako vjeruje da će njezin četvrti brak konačno potrajati – jer je, kako kaže, “ovaj put stvarno zaljubljena”. Na TikToku je podijelila svoju priču i odgovorila kritičarima koji osuđuju njezine životne odluke.

Prvi brak sklopila je s 18 godina, s vojnikom koji je bio stacioniran u Koreji. Kako je imala stroge roditelje, brak joj je bio način da stekne slobodu i preseli se s njim. No, nakon godinu dana sve se raspalo jer je suprug prestao brinuti o osnovnoj higijeni. “Shvatila sam da sam premlada za ovako nešto i otišla”, ispričala je.

@saruh_fe Ope… how did I end up being 35 year old three time divorcee about to embark on her fourth (and hopefully last) marriage 🫣 ♬ original sound - Sarah | 2026 Bride

Nakon povratka u SAD, Sarah se preselila u Sjevernu Karolinu. U restoranu u kojem je radila upoznala je kuhara s kojim je započela vezu, no ona je vrlo brzo postala nasilna. U tom je razdoblju počela mnogo piti i upoznala drugog supruga. “Bila sam u mračnom stanju i donosila loše odluke. Osjećala sam se sigurno uz njega, pa sam se udala”, rekla je. Ipak, već nakon nekoliko mjeseci shvatila je da je pogriješila i podnijela zahtjev za razvod.

Treći suprug stigao je u njezin život kada je imala 24 godine. Bio je financijski stabilan, ali i vrlo ljubomoran. Iako ga, kaže, nitko od njezinih bližnjih nije volio, obitelj ga je tolerirala jer je djelovao “najpristojnije” od svih dosadašnjih partnera. Vjenčali su se 2017., no brak je vrlo brzo izgubio intimnost. Sarah se počela emocionalno prejedati, a muž ju je stalno ponižavao. “Izdržavala sam jer sam mislila da ću biti promašaj ako se treći put razvedem”, priznaje. Tek nakon razgovora s ocem, koji joj je rekao da pravi muškarac neće mariti za njezinu prošlost, odlučila je ponovno otići.

Nakon trećeg razvoda zaklela se da se više nikada neće udati. No, prije dvije godine na vjenčanju je upoznala Kevina. “S njim sam u sretnoj i sigurnoj vezi. Ovog sam puta stvarno zaljubljena”, tvrdi. Par planira vjenčanje 2026. godine, a Sarah dodaje: “Nadam se da će ovo uspjeti i da neću morati ponavljati isti krug.”

Njezin video postao je viralan s gotovo milijun pregleda. Komentari su bili podijeljeni – od šala (“Znaš da se ne moraš udati za svakoga koga upoznaš, zar ne?”), do potpune nevjerice: “Imam 37 i nikad nisam bio u braku, a ti si već tri puta razvedena!”.