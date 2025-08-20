Naši Portali
je li pretjerao?

Muž potajno promijenio ime novorođenoj bebi: 'Planiram podnijeti zahtjev za razvod braka'

VL
Autor
Dora Škrlec
20.08.2025.
u 16:30

"Kada sam ga sam ga pitala zašto na rodnom listu piše drugo ime, tada je rekao da ne zna", napisala je žena

Odabir imena za dijete ponekad može biti pravi izazov. Roditelji žele pronaći ime koje će biti posebno, lijepo zvučati i svidjeti se cijeloj obitelji, a ponekad se ukusi jednostavno ne poklapaju. Tajna ili neočekivana odluka jednog roditelja može dodatno zakomplicirati cijeli proces i izazvati nesuglasice, pa odabir imena postaje mnogo više od same formalnosti. Jedna 31-godišnja majka razmišlja o razvodu nakon što je suprug iza njezinih leđa promijenio ime njihovom sinu.

"Moj suprug (35) i ja smo dobili prvo dijete prije dva tjedna. Mislila sam da ćemo se o imenu odlučiti na dan njegovog rođenja, ali očito se moj glupi muž predomislio. Ime koje smo izvorno željeli je ujedno i ime mog djeda veterana koji je preminuo prije nekoliko godina. Jučer ujutro je rodni list stigao poštom. Otkrila sam da moj muž zapravo nije prijavio ime o kojem smo oboje razgovarali i složili se", napisala je žena u objavi na Redditu. Umjesto toga, njezin muž je njihovom sinu dao ime koje je potpuno isto kao i prezime njegove šefice, piše Mirror.

"Isprva sam pokušala samu sebe uvjeriti da je poslana pogrešna pošiljka, ali paket je imao ispisana oba naša puna imena i brojeve mobitela na prednjoj etiketi, pa je to nepobitan dokaz. Sinoć kad se moj muž vratio s posla, pitala sam ga kako je nazvao naše dijete na pasivno-agresivan način, a on je odgovorio s originalnim imenom koje smo odabrali. Zatim sam ga pitala zašto na rodnom listu piše drugo ime, a on je rekao da ne zna", objasnila je 31-godišnjakinja. Iznervirana, novopečena mama nazvala je bolnicu da bi provjerila je li njezin muž potpisao to ime na rodnom listu i oni su potvrdili da je.

"Napokon sam ga natjerala da prizna, ali nije dao dobar razlog zašto je odlučio nazvati naše dijete po svojoj šefici koja je optužena za prijevaru u tvrtki umjesto imena koje je trebalo biti u čast mog djeda. Nakon pet godina zajedničkog života, više mu ne vjerujem i planiram podnijeti zahtjev za razvod u sljedećih nekoliko mjeseci. Moja mlađa sestra (26) misli da to nije velika stvar i da bih trebala pustiti", napisala je žena.

Zbunjena zbog cijele situacije, odlučila je korisnike Reddita za njihova mišljenja o te je li reagirala preburno ili premirno. "Ne znam trebam li ovo shvatiti tako ozbiljno. Počinjem misliti da postoji moguća afera, ali možda pretjerujem i njemu se jednostavno jako sviđa ime. Nakon što sam objavila priču na svojem Instagramu, prijateljica mi je rekla da bih se trebala obratiti i Redditu i tražiti mišljenje", napisala je u objavi.

"Promijenite ime. Imate određen broj dana ili mjeseci da promijenite ime bebe bez sudskog naloga, ali to bi vas moglo koštati"; napisala je jedna korisnica. "Reci mužu da prizna svoju ljubav prema šefici. Reci svom odvjetniku da što prije podnese papire za promjenu imena, a zatim i za razvod", savjetovala je druga. "Reci mužu da pristane na pravnu promjenu imena prije nego što podneseš zahtjev za razvod, dok istovremeno angažiraš odvjetnika, privatnog istražitelja i podnosiš zahtjev za razvod. Kakav kreten. Ne mogu vjerovati da je to uopće legalno? Je li krivotvorio tvoj potpis?", napisala je treća.

