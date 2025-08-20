Muž potajno promijenio ime novorođenoj bebi: 'Planiram podnijeti zahtjev za razvod braka'

Odabir imena za dijete ponekad može biti pravi izazov. Roditelji žele pronaći ime koje će biti posebno, lijepo zvučati i svidjeti se cijeloj obitelji, a ponekad se ukusi jednostavno ne poklapaju. Tajna ili neočekivana odluka jednog roditelja može dodatno zakomplicirati cijeli proces i izazvati nesuglasice, pa odabir imena postaje mnogo više od same formalnosti. Jedna 31-godišnja majka razmišlja o razvodu nakon što je suprug iza njezinih leđa promijenio ime njihovom sinu.

"Moj suprug (35) i ja smo dobili prvo dijete prije dva tjedna. Mislila sam da ćemo se o imenu odlučiti na dan njegovog rođenja, ali očito se moj glupi muž predomislio. Ime koje smo izvorno željeli je ujedno i ime mog djeda veterana koji je preminuo prije nekoliko godina. Jučer ujutro je rodni list stigao poštom. Otkrila sam da moj muž zapravo nije prijavio ime o kojem smo oboje razgovarali i složili se", napisala je žena u objavi na Redditu. Umjesto toga, njezin muž je njihovom sinu dao ime koje je potpuno isto kao i prezime njegove šefice, piše Mirror.

"Isprva sam pokušala samu sebe uvjeriti da je poslana pogrešna pošiljka, ali paket je imao ispisana oba naša puna imena i brojeve mobitela na prednjoj etiketi, pa je to nepobitan dokaz. Sinoć kad se moj muž vratio s posla, pitala sam ga kako je nazvao naše dijete na pasivno-agresivan način, a on je odgovorio s originalnim imenom koje smo odabrali. Zatim sam ga pitala zašto na rodnom listu piše drugo ime, a on je rekao da ne zna", objasnila je 31-godišnjakinja. Iznervirana, novopečena mama nazvala je bolnicu da bi provjerila je li njezin muž potpisao to ime na rodnom listu i oni su potvrdili da je.

"Napokon sam ga natjerala da prizna, ali nije dao dobar razlog zašto je odlučio nazvati naše dijete po svojoj šefici koja je optužena za prijevaru u tvrtki umjesto imena koje je trebalo biti u čast mog djeda. Nakon pet godina zajedničkog života, više mu ne vjerujem i planiram podnijeti zahtjev za razvod u sljedećih nekoliko mjeseci. Moja mlađa sestra (26) misli da to nije velika stvar i da bih trebala pustiti", napisala je žena.

Zbunjena zbog cijele situacije, odlučila je korisnike Reddita za njihova mišljenja o te je li reagirala preburno ili premirno. "Ne znam trebam li ovo shvatiti tako ozbiljno. Počinjem misliti da postoji moguća afera, ali možda pretjerujem i njemu se jednostavno jako sviđa ime. Nakon što sam objavila priču na svojem Instagramu, prijateljica mi je rekla da bih se trebala obratiti i Redditu i tražiti mišljenje", napisala je u objavi.

"Promijenite ime. Imate određen broj dana ili mjeseci da promijenite ime bebe bez sudskog naloga, ali to bi vas moglo koštati"; napisala je jedna korisnica. "Reci mužu da prizna svoju ljubav prema šefici. Reci svom odvjetniku da što prije podnese papire za promjenu imena, a zatim i za razvod", savjetovala je druga. "Reci mužu da pristane na pravnu promjenu imena prije nego što podneseš zahtjev za razvod, dok istovremeno angažiraš odvjetnika, privatnog istražitelja i podnosiš zahtjev za razvod. Kakav kreten. Ne mogu vjerovati da je to uopće legalno? Je li krivotvorio tvoj potpis?", napisala je treća.