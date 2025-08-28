Ova žena je pronašla savršenu osvetu za muža koji ju je prevario s najboljom prijateljicom

Danas, 28. kolovoza, obilježavamo rođendan kanadske pjevačice Shanie Twain, rođene 1965. godine, koja je stekla slavu zahvaljujući svojem prepoznatljivom spoju country melodija i pop vokala. Životna priča ove umjetnice obilježena je brojnim izazovima - od razvoda braka s Robertom Johnom Langeom, borbe protiv lajmske bolesti, pa sve do otkrivanja bolnih tajni iz privatnog života. Najteži udarac za pjevačicu bila je spoznaja da ju je suprug prevario upravo s Marie-Anne Thiébaud, osobom koju je smatrala svojom najbližom prijateljicom. Njihovo je prijateljstvo započelo kada se Marie-Anne zaposlila kao asistentica i prevoditeljica kod Langea. Gorka istina o prijevari otkrila se tek dan nakon što je Robert zatražio rastavu braka.

"Imala sam potpuni napadaj panike. Samo sam joj rekla da je loša osoba - to je sve što sam u tom trenutku mogla reći! Kad smo se razišle, pomislila sam - 'kakav si ti slabić, kukavico!'", prisjetila se pjevačica, koju je pogodila izdaja najbolje prijateljice. Razdoblje nakon rastave 2008. godine bilo je izuzetno teško za Shaniju. "Bila sam spremna umrijeti", otvoreno je napisala u autobiografiji "From This Moment On", opisujući kako je jedva uspijevala jesti i spavati. U očaju je čak poslala elektroničku poštu bivšoj prijateljici, moleći je da joj vrati supruga.

"Umirem i ne mogu to više podnijeti. Ovo me ubija. Imaj milosti", napisala joj je tada. Unatoč njezinim molbama i apelima, nikada nije dobila ikakvo objašnjenje ili pojašnjenje o prirodi njihove veze - ni od bivšeg muža, ni od nekadašnje prijateljice. Posebno je bolno bilo sjetiti se kako se redovito povjeravala Marie-Anne o bračnim problemima te s njom dijelila svoje strahove i sumnje o mogućoj nevjeri supruga. Ironično, ta "druga žena" bila je stalno pred njezinim očima.

Marie-Anne je čak odbacivala njezine sumnje, uvjeravajući je da nema razloga za zabrinutost, zbog čega se Twain osjećala "glupo" što je uopće posumnjala. Kada je konačno pronašla snage da direktno pita postoji li nešto između nje i njezina muža, Marie-Anne joj je kroz suze odgovorila: "Srce mi se slama što uopće možeš pomisliti da ti nešto skrivam." Ipak, upravo je Frederic Thiébaud, Marie-Annein suprug, bio taj koji je Shaniji konačno otkrio pravu istinu. Pokazao joj je telefonske račune, hotelske rezervacije i druge dokaze, te se prisjetio kako je u Marie-Anneinoj torbi primijetio sportsku odjeću i intimno rublje kada je navodno putovala sama. Nakon tog burnog i emotivno iscrpljujućeg životnog poglavlja, dogodio se neočekivani preokret.

Mediji su počeli izvještavati o novoj vezi pjevačice s Thiebaudom - ironično, bivšim suprugom žene s kojom ju je varao vlastiti muž. Ovaj neobičan par sklopio je brak 1. siječnja 2011. godine, samo šest mjeseci nakon što je Shanijin razvod službeno završen. Danas, petnaest godina kasnije, i dalje žive u skladnom i sretnom braku.