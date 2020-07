Idealna veličina penisa postoji, a evo koja je ženama najviše odgovara za postizanje orgazma

Iako neke žene tvrde da veličina penisa njihovog partnera nije bitna, istraživanje je pokazalo da je za orgazam žena ponekad upravo to presudno. U istraživanju koje je provela stranica za spajanje žena i muškaraca s velikim penisom, Big One, je 4761 žena odgovaralo na pitanje koliko je velik penis njihovog partnera i mogu li s njima doživjeti vrhunac.

Kako prenosi The Sun, rezultati su pokazali - do orgazma su najčešće dolazile s penisom dugačkim 20 centimetara!

Best penis size to make a woman orgasm revealed – and tips to make yours bigger https://t.co/qx3L8f0gxZ — The Sun (@TheSun) June 30, 2020

Možda ste odmah pomislili da to znači 'što veći, to bolji', ali to baš i nije tako. Pokazalo se da je penis dugačak 28 centimetara zadovoljio tek 30 posto žena, a isto su prošli i oni dugački oko 10 centimetara.



Najgore su prošli mikropenisi, odnosno oni od tri centimetra, koji su uspjeli zadovoljiti tek 13 posto žena.