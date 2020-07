Iako je dobra navika, možete i pretjerati: Ovo su znakovi da unosite previše vode

Nutricionisti, fitness treneri i stručnjaci stalno upozoravaju koliko je bitno piti vodu i unijeti dovoljno tekućine kroz nas da nam tijelo funkcionira kako treba. Ipak, može se dogoditi da pijete previše vode, a to može dovesti do hiponatremije - snižena koncentracija natrija u krvi.



Pijenje previše vode može uzrokovati nuspojave u rasponu od napornih trenutačnih pojava do onih dugoročno opasnih po život, a evo kako znati unosite li previše vode tijekom dana.



Nikada ne izlazite iz kuće bez bočice vode

Nosite li sa sobom cijeli dan bočicu vode koju redovito punite, možda unosite previše vode u organizam. Tamara Hew-Butler, liječnica i profesorica na Oakland Sveučilištu kaže da je hiponatremija do koje može doći zbog ove navike zaista opasna.



Pijete i kad niste žedni

Najbolji način na koji ćete provjeriti trebate li popiti vode ili ne je da shvatite jeste li zaista žedni. Naše tijelo samo će nam javiti kada smo žedni i kada nam treba još tekućine.



Boja urina

Možda ste već upoznati s podatkom da tamno obojena mokraća može biti znak dehidracije, ali to ne znači da biste trebali težiti stvaranju urina koji je potpuno jasan. Blijedožuta mokraća koja nalikuje limunadi ukazuje na zdravu razinu hidratacije. Bezbojni urin, s druge strane, može značiti da ste prekomjerno hidratizirani i trebate smanjiti unos vode.

Mučnina, glavobolja i povraćanje

Simptomi pretjerane hidratacije slični su kao oni kod dehidracije, kaže Hew-Butler. Kada pijete previše, bubrezi izgube mogućnost rješavanja viška tekućine, a voda se skuplja u tijelu. Tako dolazi do neugodnih simptoma poput mučnine, proljeva, povraćanja i jakih glavobolja.Također, kada bubrezi ne rade kako treba postajete umorni i iscrpljeni.



Otekline

Bokovi, stopala i usnice su natečeni? Jedan znak da imate elektrolitnu neravnotežu je oticanje na rukama, nogama ili usnama. Ispijanje previše vode može dovesti do niske razine natrija u krvi što može uzrokovati da stanice tijela nabubre i zadržavaju tekućinu. U nekim slučajevima stanice u tkivima lica ili ekstremiteta mogu se osjećati i izgledati natečeno upravo zbog pretjerane hidratizacije.



Dezorijentacija

Jedan znak prekomjerne hidratacije ili intoksikacije vodom je osjećaj zbunjenosti ili dezorijentacije. To je povezano s padom razine elektrolita i natrija u tijelu. Ako unos vode i dalje bude pretjeran, simptomi mogu prerasti od blage zbrke do delirija i napadaja, prenosi The Healthy.