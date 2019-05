Hrvati najčešće tračaju na poslu: Otkrijte rade li to više žene ili muškarci

Istraživači sa Sveučilišta California, Riverside (UC Riverside), proveli su istraživanje o tračanju.

Rezultati su pokazali da Amerikanci provode gotovo sat vremena u prosjeku - tračajući.

Sociolozi vise tračanje kao način širenja infromacija u grupama i pokušaje zaštite osoba od potencijalno nečijih loših namjera.

Istraživanje objavljeno u časopisu Social Psychological and Personality Science, potvrdilo je neke tradicionalne pretpostavke o tračanju. Prisluškivali su razgovore 467 dobrovoljnih sudionika. Pokazalo se da u prosjeku oba spola tračaju 52 minute dnevno. provedeno na tračanju. Svi su to učinili, ali nisu svi to učinili na isti način.

Koliko tračaju Hrvati?

Istraživanje koje je prije tri godine proveo Moj posao na više od tristo ispitanika, pokazalo je da čak 78 posto njih u Hrvatskoj smatra da zaposlenici tračaju često i puno, a povod su im dosada, ljubomora i 'razbibriga' tijekom pauze na poslu.

Nitko ne voli tračati, a opet, nerijetko se i sami nađemo u situaciji kada prokomentiramo nešto ili nekoga. Iako će neki reći da je to 'konstruktivna kritika', svaki komentar koji nije iznesen osobi 'licem u lice' spada u tračanje, navodi Moj posao koji je istražio najčešće teme uredskih tračeva.

Uz većinu koja smatra da zaposlenici tračaju često i puno, petina ispitanika smatra da se tračanje odvija povremeno, dok svega jedan posto ispitanika misli da zaposlenici ne tračaju. Najčešće teme uredskih tračeva su poslovne situacije poput otkaza, zapošljavanja i poslovnih akvizicija (65 posto), zatim osobine kolega (64 posto) i osobni život kolega u što spadaju ljubavni život i osobne financije (61 posto).

