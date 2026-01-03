RECEPT DANA Ugrijat će vas na najhladnije dane i vratiti u djetinjstvo: Grah s kobasicama

Postoje jela koja ne trebaju reklamu ni trendove. Dovoljno je da zamirišu iz kuhinje i sve je jasno. Grah s kobasicama jedno je od onih jela koje nas vraća za obiteljski stol, u dane kada se kuhalo polako, bez žurbe, i kada je ručak bio središnji dio dana. Ovo je jelo koje se jede na žlicu, traži kruh za umakanje i strpljenje dok lagano krčka na štednjaku.

Tradicionalni grah s kobasicama jednostavan je, zasitan i pun okusa – bez nepotrebnih dodataka, ali s puno ljubavi. Svaka kuća ima svoju verziju, no osnova je uvijek ista: dobar grah, kvalitetna kobasica i mirisi luka, češnjaka i mljevene paprike.

Sastojci:

500 g suhog graha (tetovac ili bijeli grah)

2–3 domaće suhe kobasice (ili svježe, po želji)

1 veća glavica luka

2–3 režnja češnjaka

1 mrkva

1 lovorov list

1 žličica mljevene slatke paprike

prstohvat ljute paprike (po želji)

sol i crni papar po ukusu

2–3 žlice ulja ili masti

malo glatkog brašna (za zapršku)

voda

Priprema: Grah večer prije dobro operite i namočite u hladnoj vodi. Ostavite ga da stoji preko noći kako bi omekšao i lakše se kuhao. Sutradan bacite vodu u kojoj se grah namakao, nalijte novu vodu i stavite kuhati. Kad zakipi, kuhajte 10-ak minuta, zatim opet bacite vodu. Ovo pomaže lakšoj probavi. Grah ponovno zalijte svježom vodom, dodajte lovorov list i mrkvu narezanu na kolutiće. Kuhajte na laganoj vatri dok grah ne omekša (oko 45–60 minuta).

U posebnoj tavi lagano prepržite kobasice da puste masnoću i dobiju boju. Izvadite ih, narežite na kolutiće i dodajte u lonac s grahom. Na istoj masnoći popržite sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte češnjak, kratko promiješajte, zatim maknite s vatre i umiješajte mljevenu papriku i malo brašna. Zapršku odmah dodajte u grah. Posolite, popaprite i pustite da sve zajedno krčka još 15–20 minuta, dok se okusi ne povežu i jelo lagano zgusne.