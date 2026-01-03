Naši Portali
po receptu naših baka

RECEPT DANA Ugrijat će vas na najhladnije dane i vratiti u djetinjstvo: Grah s kobasicama

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
03.01.2026.
u 07:04

Grah s kobasicama je još bolji drugi dan. Poslužite ga uz domaći kruh, kiselu papriku ili kisele krastavce – i nemojte žuriti. Ovo je jelo koje se i priprema i jede polako.

Postoje jela koja ne trebaju reklamu ni trendove. Dovoljno je da zamirišu iz kuhinje i sve je jasno. Grah s kobasicama jedno je od onih jela koje nas vraća za obiteljski stol, u dane kada se kuhalo polako, bez žurbe, i kada je ručak bio središnji dio dana. Ovo je jelo koje se jede na žlicu, traži kruh za umakanje i strpljenje dok lagano krčka na štednjaku.

Tradicionalni grah s kobasicama jednostavan je, zasitan i pun okusa – bez nepotrebnih dodataka, ali s puno ljubavi. Svaka kuća ima svoju verziju, no osnova je uvijek ista: dobar grah, kvalitetna kobasica i mirisi luka, češnjaka i mljevene paprike.

Sastojci:

  • 500 g suhog graha (tetovac ili bijeli grah)
  • 2–3 domaće suhe kobasice (ili svježe, po želji)
  • 1 veća glavica luka
  • 2–3 režnja češnjaka
  • 1 mrkva 
  • 1 lovorov list
  • 1 žličica mljevene slatke paprike
  • prstohvat ljute paprike (po želji)
  • sol i crni papar po ukusu
  • 2–3 žlice ulja ili masti
  • malo glatkog brašna (za zapršku)
  • voda

Priprema: Grah večer prije dobro operite i namočite u hladnoj vodi. Ostavite ga da stoji preko noći kako bi omekšao i lakše se kuhao. Sutradan bacite vodu u kojoj se grah namakao, nalijte novu vodu i stavite kuhati. Kad zakipi, kuhajte 10-ak minuta, zatim opet bacite vodu. Ovo pomaže lakšoj probavi. Grah ponovno zalijte svježom vodom, dodajte lovorov list i mrkvu narezanu na kolutiće. Kuhajte na laganoj vatri dok grah ne omekša (oko 45–60 minuta).

U posebnoj tavi lagano prepržite kobasice da puste masnoću i dobiju boju. Izvadite ih, narežite na kolutiće i dodajte u lonac s grahom. Na istoj masnoći popržite sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte češnjak, kratko promiješajte, zatim maknite s vatre i umiješajte mljevenu papriku i malo brašna. Zapršku odmah dodajte u grah. Posolite, popaprite i pustite da sve zajedno krčka još 15–20 minuta, dok se okusi ne povežu i jelo lagano zgusne.
