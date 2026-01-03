Majka u šoku: 'Svekrva i šogorica su uzele moju djecu i učinile nešto što im nikada neću oprostiti'

Proslave dječjih rođendana najčešće su ispunjene smijehom, uzbuđenjem i onom posebnom toplinom kad se okupe prijatelji i obitelj. Roditelji se u pravilu potrude da sve bude prilagođeno djetetu, od prostora i hrane do ritma i društva, posebno ako djetetu treba više mira i predvidljivosti. No, ponekad i dobronamjerni članovi obitelji prijeđu granicu, a roditelji ostanu zatečeni i povrijeđeni te imaju osjećaj da im je netko 'ukrao' kontrolu. Tako je jedna korisnica Reddita opisala situaciju koja je, kako kaže, započela kao savršen vikend, a završila obiteljska drama, piše People.

'U subotu smo proslavili sinov rođendan. Suprug i ja smo mu organizirali zabavu s njegovim prijateljima i našim obiteljima. Bilo je predivno, sve je ispalo savršeno', započela je svoju objavu. No, već sljedeći dan stvari su se zakomplicirale zbog poteza svekrve i šogorice. Prema njezinim riječima, svekrva je najprije pitala može li 'posuditi' djecu dan nakon rođendana i odvesti sina u njegov omiljeni dječji park. Zatim je poslala dodatnu poruku: može li povesti i njihovu osmomjesečnu bebu kako bi mama ostala kod kuće i počistila nered nakon rođendana. 'Pomislila sam: Wow, da, to bi stvarno bilo od pomoći, zar ne?!', priznala je majka, uvjerena da se radi o običnom izletu i olakšanju za nju nakon organizacije proslave.

Međutim, ubrzo su shvatili da 'izlet' nije bio samo izlet, nego iznenađenje. Kako piše, svekrva je djecu odvela u igraonicu jer je njezina šogorica ondje organizirala još jednu rođendansku zabavu za dječaka, bez znanja roditelja. 'Nisam imala pojma da ih je odvela u igraonicu jer je moja šogorica isplanirala zabavu i pozvala sve svoje prijatelje i njihovu djecu odnosno ljude koje ja ne poznajem i koje nikad nisam upoznala! Moj sin je poznavao samo jedno dijete od svih koji su bili ondje', navela je. Dodala je i da je, od oko 15 prisutnih, osobno upoznala tek dvoje.

Najviše ju je pogodilo to što, kako tvrdi, svekrva od početka nije bila iskrena ni prema njoj ni prema njezinu suprugu. 'Slomljena sam jer svekrva nije bila poštena s nama od samog starta', napisala je. Situaciju dodatno otežava činjenica da u obitelji već postoje napetosti. Ona i šogorica gotovo ne komuniciraju. Ipak, dan prije je, kaže, šogoricu svejedno pozvala na rođendan da se sačuva mir.

No, iznenadna zabava idući dan u potpunosti je narušila povjerenje i otvorila pitanje sigurnosti djece. Posebno zato što je njezin sin na autističnom spektru i, kako objašnjava, treba pažljivo doziranu socijalnu izloženost i predvidljive situacije. 'Toliko sam razočarana i zgrožena da su mom sinu priredili rođendansku zabavu s gomilom stranaca koje ne poznaje', napisala je, ističući da to nije mala stvar, nego ozbiljno narušavanje granica. Dodatni val tjeskobe došao je kad su počele pristizati fotografije iz igraonice. 'Sada gledam slike na kojima stranci drže moju bebu', napisala je. 'Užasno se osjećam kao majka jer nisam imala kontrolu nad njihovom sigurnošću među nepoznatim ljudima.' Iako su djeca bila sretna i dobila poklone, način na koji je sve organizirano doživjela je kao neprimjeren i nametljiv.

Nakon svega, njezin suprug razgovarao je s majkom. Svekrva se ispričala i priznala da je pogriješila. No, šteta je već bila učinjena: planovi za iznenađenje koje su oni navodno pripremali za svekrvu također su otkazani, kao simbol narušenog povjerenja. Par je odlučio potpuno prekinuti odnos sa šogoricom.

U komentarima su se javili brojni čitatelji koji su podržali autoricu objave i potvrdili da njezine emocije imaju smisla. 'To su tvoja djeca', napisao je jedan korisnik, dodajući da je potpuno opravdano osjećati izostanak kontrole nad njihovom sigurnošću. Drugi je komentator otišao korak dalje i zaključio da bi mu to bio 'dealbreaker': 'Moja svekrva više nikad ne bi ostala sama s mojom djecom. A šogorica ne bi bila pozvana ni na jednu proslavu, bez obzira na pritiske.'