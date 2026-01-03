Često se budite između 2 i 5 u noći? Razlog za to možda se krije na vašem tanjuru

Ako se često budite usred noći, otprilike između 2 i 5 ujutro, možda iza toga ne stoje samo stres, brige ili previše ekrana prije spavanja. Jedna stručnjakinja tvrdi da uzrok može biti puno 'tiši', ali vrlo konkretan: način na koji se tijekom noći ponaša šećer u krvi i kako tijelo na to reagira. Kelsey Jordan, doktorica kiropraktike, u objavi na društvenim mrežama objašnjava da se problem često svodi na regulaciju glukoze. Kako kaže, kad nam je šećer u krvi tijekom dana 'kao na roller coasteru', noću može doći do pada. A tada se događa sljedeće: kortizol, hormon koji mnogi povezuju sa stresom, 'uskače' kako bi podigao šećer u krvi, i pritom nas može razbuditi, prenosi Best Life.

Stručnjakinja kaže kako to u praksi izgleda otprilike ovako: Ako nam šećer u krvi kroz dan nije stabilan, usred noći može pasti, a to onda obrnuto podiže kortizol jer kortizol radi na tome da šećer vrati gore. Kortizol inače ima svoj prirodni dnevni ritam. Najniži je noću, a počinje rasti u ranim jutarnjim satima kako bi nas razbudio. No, kada šećer padne prenisko tijekom sna, kortizol se može 'upaliti' ranije nego što treba.

Paradoks je u tome što tijelo možda radi točno ono za što je 'programirano': štiti nas od preniskog šećera. Samo je nuspojava neugodan šok budnosti u vrijeme kada bismo trebali spavati. 'Ako kortizol skoči da podigne šećer u krvi, probudit će vas jer je jako stimulativan i to često vidim kod svojih pacijenata', navodi Jordan koja kao jednostavan trik prije spavanja ističe zdrave masti, jer se sporije razgrađuju i mogu pomoći stabilnosti. One se polako otpuštaju kako biste ostali spavati i držali šećer reguliranim. Ključna riječ pritom je – zdrave.

Stručnjaci s Michigan State Universityja upozoravaju da obroci s puno masti, osobito zasićenih, mogu imati suprotan efekt: masnoće ne dižu šećer odmah, ali mogu usporiti probavu i otežati inzulinu da odradi posao kako treba. Inzulin je hormon koji proizvodi gušterača i koji pomaže da se glukoza iz hrane 'premjesti' u stanice, gdje se koristi kao energija. Dugoročno, takve navike, uz pretilost, posebno abdominalnu, i tjelesnu neaktivnost, mogu povećati rizik od dijabetesa tipa 2 pa se naglašava važnost kontrole unosa masti kao dijela zdravijeg stila života.

Zato se kao bolji izbor spominju prirodni izvori nezasićenih, posebno jednostruko nezasićenih masti, uglavnom biljnog podrijetla. Jordan predlaže jednu žlicu maslinova ili kokosova ulja, ili pola avokada, a stručnjaci kao dobre opcije navode i orašaste plodove, sjemenke te maslace od tih sastojaka. Na kraju, nije bitno samo što jedete, nego i kada. Sleep Foundation savjetuje da pokušate prestati jesti najmanje dva sata prije spavanja, kako bi se tijelo u noći lakše održalo u stabilnom ritmu. Ako se noćna buđenja često ponavljaju, traju tjednima ili su praćena jakom tjeskobom, znojenjem, drhtavicom ili drugim simptomima, dobro je razgovarati s liječnikom. Jer, san je signal, a tijelo rijetko šalje isti signal bez razloga.