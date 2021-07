Hrvati na Redditu otkrili u kojim trgovinama baš nikada ne kupuju i zašto: 'Prljavo je, bezobrazni su...'

"Koju su vam se dućani, web shopovi, restorani, kafići, firme ili obrti zamjerili i digli vam tlak do te razine da kategorički odbijate ikad više ostaviti novce kod njih?", glasio je naslov nove teme na hrvatskom Redditu koja je pokrenuta prije malo više od 20 sati. Do danas se skupilo više od 200 komentara, a zanimljiva je činjenica da se kroz njih provlači svega 3, 4 trgovine.



Od trgovina s hranom i kućanskim potrepštinama, najgore iskustvo ljudi imaju s Plodinama. Kako pišu, prostor je prljav, hrana se drži u nehigijenskim uvjetima, ništa nije lijepo posloženo. Netko od korisnika je prokomentirao i da se trgovinama uvijek širi neugodan miris. "Ne bih u Plodine da mi platiš", kratko je zaključio jedan korisnik.

Nekoliko njih požalilo se i na Studenac tvrdeći da su cijene na policama i prilikom plaćanja različite i da im prodavači uvijek stave više mesa, salame ili sira od onoga koliko su tražili.

Poznata trgovina s tehnologijom, Links, dobila je mnoštvo kritika. Ljudi se žale na neprofesionalnost prodavača i dugotrajni proces povrata robe s kojom nisu zadovoljni. Ipak, najviše kritika Links je dobio zbog prodavanja neispravne i oštećene robe, a često i korištene. "Prodali su mom prijatelju korišten SSD disk, a tvrdili su suprotno", ispričao je netko.

Na prvom mjestu najgore trgovine u Hrvatskoj našla se Europa92. Kako se piše, prodavači su agresivni prema kupcima, cijelo vrijeme hodaju za njima po trgovini pokušavajući prodati skupe proizvode, a kada oni to odbiju - naljute se i to otvoreno pokazuju. Osim toga, nerijetko upute uvrede kupcima na temelju izgleda.



Upravo takvu situaciju ispričala je djevojka čiji je prijatelj išao kupiti traperice. Prodavačica mu je rekla da je premršav za njih i da bi mu drugi model puno bolje stajao. Nakon što je shvatila da se tako ne bi trebala razgovarati, zamolila ga je da ne napiše lošu recenziju na internetu jer mu je to rekla, onako, da ostane između njih dvoje.



Našlo se i nekoliko komentara u kojima se kritizira Zara zbog neurednosti, prljavih kabina i preskupe odjeće s obzirom na kvalitetu.

