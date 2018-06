Hranu čekala čak 2 sata, a onda se iznenadila: Bilo je užasno odvratno!

Kašnjenje dostave nije toliko neuobičajena pojava, a svatko od nas je barem jednom osjetio na svojoj koži kakav je osjećaj kad od trenutka narudžbe do trenutka dostave svaka minuta traje kao sat. Bilo da hranu naručujete doma, bilo da jedete u restoranu, svaka minuta je dragocjena, a razina gladi se konstantno povećava.

Jedina gora stvar od kašnjenja narudžbe u restoranu ili dostave doma je katastrofalno jelo koje nam dostavljač ili konobar donese. Zvuči užasno, zar ne? Nažalost, to je upravo ono što se nedavno dogodilo Taylor Mooney koja je odvela tatu u restoran za Očev dan. Ona i ostatak obitelji su najnormalnije naručili svoje jelo, prenosi Mirror.

Dva sata kasnije, ovo je jelo koje joj je konobar donio.

This is the vegan option that I waited 2 hours for pic.twitter.com/uZwv8U75Rt