Sicilijanski puding od lubenice: Osvježavajući ljetni desert koji će vas osvojiti na prvi zalogaj

Ako tražite lagan, voćni desert koji će vas rashladiti tijekom vrućih ljetnih dana, isprobajte sicilijanski gelo di melone. Iako ga nazivaju pudingom, riječ je o nježnoj kremastoj slastici od svježe lubenice koja se priprema bez mlijeka i vrhnja. Poslužena uz hrskave pistacije ili komadiće tamne čokolade, ova tradicionalna sicilijanska delicija savršen je završetak svakog ljetnog obroka.

Sastojci (za 4 porcije):

oko 1 kg očišćene lubenice, narezane na kockice

40 g gustina

50 g šećera (ili po ukusu, ovisno o slatkoći lubenice)

½ žličice cimeta

malo ekstrakta ili arome vanilije

Za posluživanje:

sjeckane pistacije ili

komadići tamne čokolade

Priprema: Lubenicu usitnite u blenderu, a zatim dobiveni sok procijedite kroz gusto cjedilo kako biste uklonili ostatke pulpe. Odvojite manju količinu soka i u njemu razmutite gustin dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Preostali sok ulijte u lonac, dodajte šećer, cimet i vaniliju te zagrijavajte do vrenja. Umiješajte razmućeni gustin uz neprestano miješanje pjenjačom. Kuhajte nekoliko minuta na srednje jakoj vatri dok se smjesa ne zgusne i ne poprimi lagano prozirnu, sjajnu teksturu. Po potrebi kušajte i dodajte još malo šećera ako lubenica nije dovoljno slatka. Gotovu kremu rasporedite u čaše ili zdjelice za posluživanje. Površinu prekrijte prozirnom folijom kako se ne bi stvorila korica te ostavite u hladnjaku preko noći da se potpuno ohladi i stisne. Prije posluživanja pospite nasjeckanim pistacijama ili komadićima tamne čokolade.