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Viralni korejski doručak osvaja internet – mnogi ga nazivaju prirodnom alternativom Ozempicu

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
14.07.2026.
u 19:23

Viralni korejski doručak priprema se od svega nekoliko sastojaka, a mnogi ga biraju zbog jednostavnosti i dugotrajnog osjećaja sitosti. Kombinacija jaja i maslinova ulja mogla bi biti dobar izbor svima koji žele zasitan, a lagan početak dana.

Na društvenim mrežama posljednjih se tjedana proširio jednostavan recept koji mnogi nazivaju "korejskim Ozempic doručkom". Riječ je o doručku s tek oko 180 kalorija koji je osvojio korisnike društvenih mreža zbog jednostavne pripreme i dugotrajnog osjećaja sitosti. Ovaj doručak mogao bi pomoći svima koji pokušavaju ostati u kalorijskom deficitu, a rezultati istraživanja pokazuju da bi kombinacija jaja i kvalitetnog maslinovog ulja mogla pomoći u kontroli apetita jer ćete se nakon obroka dulje osjećati sito, prenosi Vogue Adria.

Osnovu čine dva meko kuhana jaja koja se preliju s nekoliko kapi ekstra djevičanskog maslinovog ulja i sezamova ulja. Zatim se dodaju sol i papar, naribana smrznuta rajčica, crni sezam i malo potočarke ili drugih svježih klica. Po želji se može dodati i nekoliko kapi soja umaka ili tekućih aminokiselina za bogatiji okus. Ova kombinacija sadrži visok udio proteina i zdravih masnoća. Istraživanja pokazuju da takvi obroci smanjuju glad i potrebu za grickanjem. Razlog zbog kojeg ga neki nazivaju "prirodnom alternativom Ozempicu" povezuje se s hormonom GLP-1, koji ima važnu ulogu u regulaciji apetita i razine šećera u krvi. Ozempic djeluje oponašajući taj hormon, dok određene namirnice mogu potaknuti njegovo prirodno lučenje u organizmu.

Istraživanja pokazuju da proteini iz jaja, osobito bjelanjak, mogu potaknuti lučenje hormona povezanih sa sitošću. Zdrave mononezasićene masnoće iz ekstra djevičanskog maslinovog ulja također usporavaju pražnjenje želuca i pomažu održati stabilniju razinu glukoze u krvi, zbog čega se glad često javlja kasnije nego nakon doručka bogatog rafiniranim ugljikohidratima.

Dodatnu nutritivnu vrijednost daju rajčica i sezam. Rajčica je bogata vitaminom C i antioksidansom likopenom, dok crni sezam sadrži vlakna, minerale i zdrave masnoće. Zbog toga je riječ o doručku koji, unatoč malom broju sastojaka, osigurava kvalitetan unos važnih hranjivih tvari. Dva jaja s dodacima sadrže približno 12 grama proteina i oko 180 kalorija, zbog čega mnogi ovaj doručak biraju kao zasitan početak dana. Naravno, za dugoročno zdravlje i dalje su najvažniji uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost i zdrav način života, a ovakav doručak može biti dobar izbor ako želite održavati kalorijski deficit ili jednostavno tražite lagan, hranjiv i zasitan doručak.
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