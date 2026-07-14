Jedan jednostavan trik čuva hortenzije od ljetnih vrućina i venuća

Hortenzija je kroz godine, zbog svoje raskoši i jednostavnosti, postala neizbježan dio vrta i okućnice mnogih. Visoke temperature, međutim, ovaj cvijet mogu vrlo brzo iscrpiti. Listovi i cvjetovi često klonu te izgledaju uvenulo nakon duljeg izlaganja jakom ljetnom suncu, a upravo tada čak i iskusni vrtlari često rade jednu pogrešku. Tijekom toplih ljetnih dana ovaj cvijet često izgleda kao da vene, ali to ne znači nužno da mu nedostaje vode.

Vrtlarica Bethany Naccarato, osnivačica Blueacre Gardena i certificirana stručnjakinja za vrtlarstvo, objašnjava da biljka na taj način privremeno smanjuje gubitak vlage. „Primijetili ste da hortenzije tijekom poslijepodnevnih vrućina izgledaju klonulo? Nemojte odmah paničariti. Mnoge će se same oporaviti kada temperature padnu u večernjim satima“, kaže Naccarato. Problem nastaje kada ih, u želji da ponovno izgledaju raskošno, zalijevate usred dana. Tada je tlo vrlo zagrijano, a velik dio vode ispari prije nego što dopre do korijena. Zbog toga zalijevanje u najtoplijem dijelu dana često nema željeni učinak, a pretjerano ponavljanje takve navike dugoročno može oslabiti biljku, prenosi Daily Express.

Biljku je bolje pregledati navečer, nakon zalaska sunca. Kada se temperature spuste i više nije izložena najvećoj vrućini, listovi i cvjetovi trebali bi se ponovno uspraviti. Takvo kratkotrajno klonuće prirodna je reakcija na visoke temperature i ne znači da je biljka u opasnosti. Tek ako ostane obješena i nakon što zahladi, vrijeme je za zalijevanje. Iako se večernje zalijevanje općenito ne preporučuje jer povećana vlaga može pogodovati razvoju bolesti i privući puževe, u iznimnim situacijama neće naštetiti biljci.

Za redovitu njegu stručnjakinja savjetuje jutarnje zalijevanje. Tlo je tada hladnije pa voda lakše prodire do korijena, a biljka tijekom dana raspolaže dovoljnom količinom vlage da lakše podnese visoke temperature. Redovita jutarnja njega i kratka večernja provjera mogu pomoći da ostane zdrava i zadrži raskošne cvjetove tijekom cijelog ljeta.

Svima koji tek planiraju posaditi hortenziju isplati se obratiti pozornost na odabir sorte, osobito ako žele biljku koja će bolje podnositi visoke temperature i tijekom ljeta izgledati bujno. Među najotpornijima na sunce ističe se Limelight (Hydrangea paniculata 'Limelight'), koja bolje podnosi visoke temperature i izravno sunce od većine klasičnih hortenzija s krupnim cvatovima. Ova sorta tijekom ljeta rjeđe klone na vrućinama i traži manje zalijevanja, zbog čega je odličan izbor za sunčanije vrtove.