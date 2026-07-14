VIDEO Preuzela brigu o baki oboljeloj od demencije jer nije htjela da bude u domu: Danas su hit na internetu

Kris McCabe imala je 29 godina i radila kao konobarica u Chicagu kada je njezina voljena baka Mary završila u domu za starije. Mary je nakon dijagnoze demencije, a zatim i Alzheimerove bolesti, neko vrijeme živjela s Krisinom majkom u Las Vegasu, no kako se bolest pogoršavala, obitelj je odlučila smjestiti je u državnu ustanovu za skrb. Kris je teško podnijela gledati kako žena koju je pamtila kao snažnu i neovisnu u samo nekoliko mjeseci gubi samostalnost, navike i, kako kaže, dio vlastitog identiteta. Jedne večeri prijatelj joj je predložio da sama preuzme brigu o baki. Kris je isprva mislila da je to nemoguće jer je bila najmlađa u obitelji i najmanje 'sređena' u životu, ali su je majka i sestra ohrabrile. Rekle su joj da bi Mary, kada bi mogla birati, sigurno htjela biti upravo s njom, piše People.

Njih dvije oduvijek su bile posebno bliske. Kris kaže da joj je baka bila najbolja prijateljica, sigurno mjesto i osoba kojoj se uvijek mogla vratiti. Kao tinejdžerica živjela je s njom, a nakon fakulteta ponovno se oslanjala na njezinu podršku. U ustanovi su sumnjali da će mlada unuka uspjeti izdržati zahtjevnu skrb. Kris pamti kako joj je ravnateljica na odlasku rekla da će je vjerojatno vidjeti ponovno za nekoliko mjeseci. Umjesto da je obeshrabri, ta ju je rečenica dodatno motivirala.

Danas, devet godina kasnije, Kris je i dalje Maryna stalna njegovateljica, a baka ima 88 godina. S vremenom je počela dijeliti njihov život na društvenim mrežama pod nazivom 'Life with Grams'. U početku je to bio način da pronađe ljude koji razumiju kroz što prolazi jer njezini prijatelji nisu mogli shvatiti težinu svakodnevne brige o osobi s demencijom. Danas Kris i Mary prati stotine tisuća ljudi na Instagramu i TikToku. Njihove objave prikazuju nježne, duhovite, ali i teške trenutke života s progresivnom bolešću. Iako su mnogima pružile utjehu i osjećaj zajedništva, Kris se susreće i s kritikama onih koji smatraju da osobu s demencijom ne bi trebalo prikazivati na internetu.

Ona priznaje da je riječ o osjetljivoj temi, ali vjeruje da poznaje srce svoje bake. Kaže da je Mary cijeli život bila otvorena, glasna, neustrašiva i bez srama zbog onoga što jest. Osim toga, Maryna majka također je imala Alzheimerovu bolest, a Mary je prije bolesti često govorila Kris da se pobrine da nikada ne bude zaboravljena. Za Kris je snimanje njihovih trenutaka način da upravo to učini. Kaže da su to uspomene koje će zauvijek čuvati, ali i sadržaj koji pomaže drugima da bolje razumiju demenciju i Alzheimerovu bolest. Vjeruje da bi njezina baka bila ponosna kada bi znala koliko ljudi njihova priča ohrabruje.

Danas je Mary uglavnom neverbalna, ali Kris kaže da njezina toplina i dalje probija kroz bolest. Još uvijek želi zagrliti, poljubiti i pokazati ljubav, a Kris se trudi svakog dana primijetiti upravo te male znakove. Ipak, priznaje da joj najviše nedostaju razgovori s bakom, ženom koju opisuje kao najmudriju osobu u svom životu. Kris kaže da joj je briga o Mary potpuno promijenila život i dala mu smisao. Baka je godinama bila njezino utočište, a sada ona ima čast biti isto to njoj. Svojim pratiteljima poručuje: kada voljena osoba počne zaboravljati tko je, podsjetite je tko je bila i vratite joj ljubav koju je nekada davala vama.