Hotel pored Plitvica iznenadio je sjajnim smještajem, sada idu prema gastronomskom iskoraku

Ovaj uskršnji, ili bilo koji drugi vikend, uvijek je lijepo provesti na Plitvicama, ili barem negdje u okolici. Zapravo, teško je sjetiti se mjesta u kontinentu gdje se slobodno vrijeme provodi ljepše od tog dijela Like kojega je zbog svoje ljepote zaštitio i UNESCO. Već na nekih 120 km od Zagreba doći ćete do Grabovca, mjestu na staroj cesti prema jugu, odmah prema ulazu u Plitvička jezera. Grabovac i okolica imaju savršen položaj, nisu daleko od Zagreba a odmah su uz Plitvice s kojih se onda jednostavno odlazi dalje na jug, prema moru. Nije stoga čudo da je turizam ovdje u punom zamahu, čak s nekoliko odličnih hotela označenih s četiri zvjezdice.

Foto: Rene Karaman

Jedan je takav Hotel Palcich u mjestu Čatrnja koje se nalazi odmah ispod Grabovca. Hotel Palcich otvorili su Igor I Kristina Palčić prije nešto više od dvije godine kao jedna ambiciozna građevina koja je lako dobila četiri zvjezdice. - Palcich je prezime vlasnika s Paga koji je prepoznao potencijal blizine Plitvica i zbog njih i dalje aktivne stare ceste. Gostiju je uvijek bilo, a sada je vrijeme da se napravi jedan iskorak, prije svega u gastronomskom smislu, kaže Martin Božić koji je sada direktor hotela. Interesantne arhitekture hotel će svoje četiri zvjezdice sasvim opravdati interijerom. Na raspolaganju su 22 prostrane i adekvatno opremljene sobe te pet apartmana s velikim terasama. Ima i intrigantnih detalja poput interesantno izvedenih i ukrašenih stropova. Iako je terasa hotela sa svojih 70 mjesta jedna od većih koje smo vidjeli uopće te funkcionira kao odlična ekstenzija blagovaone u kojoj je moguće smjestiti 50 gostiju. Svakako je sjajna stvar izvrsno posložen vinski bar gdje će moći uživati i doista istinski ljubitelji vina gdje smo mogli uživati u upravo sjajnom Enjingijevom pinotu crnom 2009. kasne berbe. Inače se s vinske karte kao kućno vino nude vina dobrog istarskog vinara Prelca, tu je i Zlatno brdo i malo iznenađenje u obliku Moet Chandona.

Foto: Rene Karaman

Odmah do recepcije je bar u kojemu niti najzahtjevnijima neće nedostajati ozbiljnija žestoka kapljica niti jedne vrste gdje je, primjerice, Macallan Single Malt koji smo i probali, ili vrlo cijenjeni rum Mount Gay XO s Barbadosa.

- Mislim da hotel bez dobrog bara sa širokim izborom pića ne može ponuditi sve što gosti danas traže. A to je osim smještaja na razini i probrana ponuda dobrih pića, pa nam je to uvijek priroritetno, kazao nam je Božić. Nakon uživanja u vinu ili piću, možete se spustiti u donje etaže gdje su sauna, bazen, jacuzzi i teretana. Poslovni korisnici mogli bi hotel Palcich pronaći korisnim jer ima i opremljenu konferencijsku salu. No, ovih smo dana ovdje ipak zbog uživanja. A to se u Palcichu nastoji stalno unapređivati obogaćivanjem jelovnika.

Foto: Rene Karaman

- Cilj nam je podići gastronomsku razinu na višu razinu gdje bismo onda otvorili restoran i za goste koji nisu ujedno i gosti hotela. Mislimo da potencijala za to ima, već i zbog broja turista koji ovdje prolaze ali i zbog dostupnosti ovog kraja iz Zagreba i Karlovca. Postoji ovdje i tradicija po kojoj se uvijek jelo dobro, kaže Martin Božić. Već sada može se uživati u nekoliko jela koja se može preporučiti, pogotovo, rekli bismo, ona s divljači koja je i svojstvena ovom kraju. Hladna plata s tri sira Lika i mora ili ona s domaćim kobasicama, pršutom i slaninom dobar je uvod, da bi se onda prešlo na neka od jela koja valja izdvojiti.

Foto: Rene Karaman

Jelen steak u umaku od čokolade i crnog vina s gratiniranim krumpirom dobra je interpretacija ove divljači. Meso je bilo adekvatno pripremljeno, umak dovoljno intenzivan da ne preuzme ukuse mesa nego se s njim skladno uklopio. Gulaš od divljači s domaćim okrglicama od kruha bio je također jako dobar, uočili smo odmah da u kuhinji imaju iskustva s pripremom divljači koja je u oba slučaja bila zaista ukusna. Kao domaće jelo ponudit će vam možda rolano pile koje se priprema sous vide. Dolazi s njokima i gratiniranom mrkvom te malo čipsa od rikole. Meso je bilo jako mekano, do razine da se moglo praktično odvajati vilicom, njoki pravilno skuhani tako da je jedno s drugim činilo doista dobar zalogaj.

Foto: Rene Karaman

Ova tri jela početak su iskoraka Hotela Palcich prema vrhunskoj gastronomiji a svakako kada tamo dođete potražite na obnovljenom meniju i steak koji je bio jako dobro pripremljen a dakako i pastrvu koju se ovdje i ne može zabobići, a stigla je pravilno ispržena s nešto proljetnog povrća, Za veća okupljanja ponudit će vam jela ispod peke gdje nas je teletina podsjetila na one dane kada je bila domaći trade mark. Za Uskrs su u hotelu pripremili i niz tematskih aktivnosti što treba iskoristiti obzirom i na cijene koje su ovdje povoljne.