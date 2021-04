Hakirala je suprugov Facebook profil, a razlog je zaista bizaran i neuobičajen

Još 2016. godine Rob je počeo raditi u restoranu obiteljskih prijatelja, a s vremenom je jako napredovao pa je tako došao do pozicije menadžera restorana. Ipak, nije se htio previše hvaliti time jer, kako kaže, uvijek postoji netko iznad njega.



"Supruga Stacey bila je oduševljena kada sam joj rekao da sam dobio promaknuće. Svima je to ispričala, a čak je objavila i na društvenim mrežama iako sam joj rekao da to odmah obriše", počeo je priču na Redditu.



Stacey se pojavila u restoranu s pet prijatelja koji su naručili stol pun hrane - i na kraju odbili platiti za sve to. "Svima je rekla da je ona žena menadžera restorana i da ne treba platiti. Posvađala se s konobaricom i otišla kući. Nakon dva sata nazvala me konobarica i rekla da želi znati zašto je otpuštena - bio sam u šoku."

Pokazala mu je poruke koje su stigle s njegovog Facebook profila u kojima je pisalo da je nepristojna i neprofesionalna te da je dobila otkaz. "Objasnio sam joj da je sve veliki nesporazum, a onda sam se još moramo pravdati i vlasniku. Na svu sreću, bio je strpljiv, poslušao me i razumio situaciju." Naime, poruke je poslala Stacey koja je, odmah nakon što je došla kući iz restorana, hakirala njegov profil.



Rob je otišao kući i rekao Stacey da zna što je učinila, a ona nije negirala niti se pokušala opravdati. "Rekao sam joj, po stoti put, da nisam vlasnik restorana i da se ne može tako ponašati. Počela je plakati, a ja sam joj rekao da se ispriča konobarici. Kada je to čula, spakirala se i otišla. Na kraju su me nazvali njezini roditelji i vikali na mene da zašto sam toliko poludio na nju."



Dodao je da sukob još nisu riješili, a razmišlja da kupi cvijeće i ode se ispričati iako nije ništa kriv, prenosi The Sun.



Priča je originalno preuzeta s Kidspot.com.au, a imena su promijenjena.

