Ispovijest tate na Redditu: 'Htio sam sinu održati lekciju, ali supruga me optužila da sam okrutan'

Jedan se tata nedavno na Redditu anonimno požalio kako je svom devetogodišnjem sinu samo na jedan dan sakrio bicikl da dijete pomisli da je ukraden, no žena se zbog toga na njega naljutila i rekla mu da je 'okrutno čudovište'.

U svom postu on objašnjava kako je sin uporno bicikl nakon igranja ostavljao vani na prilazu kuće gdje ga je netko mogao uzeti. Stalno ga je, kaže, upozoravao da nakon igranja bicikl unese u garažu da ga netko ne ukrade, no njegove riječi do mališana nisu dopirale.

Zato je jedno jutro, kad je vidio da je bicikl opet vani, odlučio djetetu pokazati kako bi mu bilo da je stvarno ukraden, pa ga je ukrcao u auto i otišao na posao. Malo kasnije dijete ga je izbezumljeno nazvalo da ga pita je li vidio bicikl.

- Rekao sam mu 'Ne, nisam ga vidio. Shvaćaš li sad zašto te stalno upozoravamo da ga spremiš?' - kaže ovaj tata, pa je malenom predložio da kad navečer dođe doma skupa naprave plan kako će skupiti novac za novi.

Kad se vratio kući, priča, donio je bicikl, no rekao je da ga je pronašao napuštenog u obližnjem parku, upozoravajući Tima kako 'neće uvijek biti te sreće da ga nađe'.

- Navečer mi je žena rekla kako je 'nevjerojatna sreća da sam pronašao bicikl', pa sam joj rekao da je cijelo vrijeme kod mene i sve joj ispričao - kaže tata.

Ona ga je, priča, gledala kao da je nekakvo grozno čudovište, pa ga je pitala 'zašto je pustio da dijete kroz sve to prolazi' i zašto nije barem njoj rekao za svoj 'glupi plan', kako bi ga ona zaustavila.

- Pa nisam to baš bio planirao, tako sam odlučio u trenu kad sam opet vidio bicikl vani, a ona je još spavala - rekao je i doda' kako je 'Tim bez svog bicikla bio samo jedan dan, te kako ga uopće nije ni vikao'...

A baš kao i njega i suprugu, ova je odgojna metoda podijelila i korisnike Reddita.

- Pa niste ga bacili ni poklonili nekom drugom, samo ste pustili sina da vidi koje su moguće posljedice njegovih postupaka. Mislim da ste dobro postupili i da je naučio lekciju - napisao je netko u komentarima, no bilo je i onih koji ne misle tako i koji u ga prozvali 'dvoličnim'.

- Učite sina o posljedicama, a istovremeno mu lažete - piše drugi korisnik, čije je mišljenje dijelila otprilike polovica korisnika jedan od njih otišao je i tako daleko da je ovom ocu poručio kako mu 'nije jasno zašto je neki ljudi uopće imaju djecu'..., prenosi The Sun.

