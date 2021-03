'Supruga i ja oboje spavamo s drugim ljudima, a iako mi je u početku to odgovaralo, sada me smeta'

Supruga i ja smo u otvorenom braku i to nam je do sad odgovaralo, ali od nedavno brinem da se ona previše zbližila s jednim od svojih ljubavnika, napisao je muškarac anonimno u pismu seks terapeutkinji i The Sun kolumnistici Deidre Sanders.

- Meni je 38, a njoj 35 godina i u braku smo osam godina - kaže on i dodaje kako imaju otvoren brak s 'prilično jednostavnim dogovorom' - da oboje mogu spavati i s drugima, što mu je do nedavno odgovaralo.

- Ona ima ogroman seksualni apetit, pa ju seks 'sa strane' veseli, a tako je i prevara u našem braku isključena -objasnio je, a dodatni je, kaže, 'plus' što njega uzbuđuje zamišljati nju u krevetu s drugim muškarcima.

- S drugima je uvijek riječ samo o seksu, nema nikakvih simpatija i zaljubljivanja, takav je dogovor između nas dvoje - priča muškarac i objašnjava kako ona ima par stalnih ljubavnika koje ponekad čak i dovede doma, kao i on svoje ljubavnice, ali se uglavnom oboje s drugima viđaju van kuće, pa kasnije jedan drugome prepričavaju iskustva...

Ipak, sad je nju jedan od tih ljubavnika pozvao da s njim provede vikend u jednom hotelu, ali uz napomenu da ne povede supruga, jer ju 'želi samo za sebe'.

- S njim je već jednom ostala cijelu noć, ali jednu noć, ne cijeli vikend - kaže on i napominje kako se 'po prvi put u njihovom braku osjeća nesigurno u vezi njihovog seksualnog aranžmana'.

- Da li da joj kažem da ide ili da je zaustavim i kažem joj da se tako nismo dogovorili? - pitao je Deidre.

- Do sada ste osjećali da kao ravnopravni partner imate kontrolu nad svojim brakom, no sad ste je izgubili i prevladale su emocije - odgovorila mu je terapeutkinja

Sve joj ovo, kaže Deidre, zvuči kao da se on boji da će ona s tim muškarcem započeti i emotivnu, a ne samo seksualnu vezu, što narušava njihov dogovor i zbog čega se po prvi put osjeća kao da ima suparnika u borbi za njenu naklonost.

- Vaši strahovi mogu biti neutemeljeni, ali morate s njom razgovarati o tim svojim osjećajima prije nego što se u vašem braku pojave ozbiljni problemi povjerenja - savjetovala mu je Deidre i rekla da, premda joj ne može zabraniti da ide, može ženi reći da 'on to ne bi htio jer se ne osjeća dobro zbog njenog plana da ode na cijeli vikend'...

