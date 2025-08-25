Naši Portali
ledi krv u žilama

Godinama je čekao smrtnu kaznu, a sada je otkrio: 'Prije pogubljenja zatvorenici uvijek vide jednu jezivu stvar'

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
25.08.2025.
u 16:30

Lindsey je rekao da su on i njegovi kolege često doživljavali paranormalne pojave

U nekim državama i danas je smrtna kazna zakonski dopuštena i provodi se pogubljenjem, unatoč sve većim globalnim debatama o etici, ljudskim pravima i učinkovitosti ovakve kazne. Dok jedni tvrde da predstavlja vrstu pravde za najteže zločine, drugi ističu rizik od pogrešnih presuda i nemogućnost ispravljanja nepravde nakon izvršenja kazne. Jedan bivši zatvorenik osuđen na smrt otvoreno je progovorio o svom mučnom iskustvu i otkrio uznemirujuću stvar koju su, kako je objasnio, zatvorenici vidjeli svaki put kada bi se vršilo pogubljenje.

Herman Lindsey osuđen je na smrt 2006. godine za ubojstvo i pljačku 1994. godine, odnosno za zločin koji nije počinio. Srećom, njegova presuda je poništena tri godine kasnije, a sada je podijelio kako je bilo živjeti kao nevin čovjek u iščekivanju smrti. Lindsey je rekao da su, tijekom boravka u zatvoru na Floridi, on i njegovi kolege s odjela za smrtne kazne često doživljavali paranormalne pojave kad je netko bio pogubljen, piše Mirror.

"U noći kada se netko pogubljuje, vidjet ćete duha kako hoda hodnikom", rekao je Lindsey. Objasnio je da to nije bila halucinacija i da nije bio jedina osoba koja je tome svjedočila. "Većina ljudi na odjelu za smrtne kazne reći će vam da su to vidjeli vlastitim očima", dodao je otac sedmero djece.

Rekao je da se duh "pripisuje" zatvoreniku koji je preminuo prije nekoliko godina te da se uvijek pojavljivao prije nego što bi neki zatvorenik trebao biti pogubljen. "Ne možete halucinirati kada 12 ljudi vidi istu stvar koju i vi vidite. To je praktički nemoguće i to me natjeralo da vjerujem u duhove jer ih zapravo vidite", zaključio je Lindsey.

Ključne riječi
paranormalno zatvor pogubljenje duh smrtna kazna

