Nakon prometne nesreće bila je tri dana u komi, a onda je čula nepoznati glas: 'Predvidio je moju budućnost'

Jeanette Hedström iz Švedske preživjela je tešku prometnu nesreću koja joj je 2004. godine gotovo oduzela život. Ipak, ono što je doživjela dok je bila između svijeta živih i mrtvih promijenilo ju je zauvijek – kako fizički, tako i duhovno. Tada 23-godišnja Jeanette bila je na putovanju sa svojom sestrom. Sve se dogodilo u trenutku – pokušaj pretjecanja kamiona završio je tragično kada je vozač naglo promijenio traku. Njihov je automobil izletio na suprotnu stranu ceste i frontalno se sudario s drugim vozilom, piše Mirror.

Nesreća je bila razorna: Jeanette je zadobila teške unutarnje ozljede – crijeva su joj završila ispod srca, dijafragma je pukla, a oba plućna krila bila su probijena. U trenucima kada je klizila prema smrti, kaže da je iskusila nešto nevjerojatno – izvantjelesno iskustvo koje ju je vratilo u život.

“Dočekale su me tri energije”, prisjeća se Jeanette, “Dvoje njih doživjela sam kao anđele, a treću kao svoju pokojnu kumu”. Tijekom tog duhovnog susreta, kaže da joj je pokazana njezina budućnost – muškarac za kojeg će se udati, njihova djeca i život koji je tek trebao doći.

Unatoč osjećaju mira i duboke pripadnosti “s druge strane”, Jeanette je osjećala snažan poziv da se vrati. “Vidjela sam sjene svoje buduće djece. Osjetila sam njihove vibracije i znala da još nisam ispunila svoju svrhu”. Dodaje i da je čula glasove ljudi koji su je voljeli: “Molitve moje majke, oca, sestre i prijatelja odzvanjale su mi u ušima. Znala sam da ih ne mogu iznevjeriti. Morala sam se vratiti – izliječiti svoje tijelo i proživjeti život koji mi je prikazan”.

Jeanette je nakon nesreće provela tri dana u komi, a operacija kojom su joj liječnici pokušali spasiti život uključivala je čak i privremeno uklanjanje unutarnjih organa. Tijelo joj je bilo ozbiljno oštećeno: disala je uz pomoć aparata, kapci su joj bili zašiveni, u ruci joj je ugrađena titanska šipka, a tri kralješka su joj spojena.

Liječnici nisu vjerovali da će preživjeti. No, Jeanette je prkosila svim prognozama. Danas je, unatoč dijagnozi invaliditeta, bez trajnih posljedica – što je, prema njezinim riječima, još jedan dokaz da “nije bilo njezino vrijeme”.

Godinama nakon nesreće, ono što joj je prikazano u iskustvu bliske smrti počelo se ostvarivati. “Nisam ga vidjela licem u lice, ali osjećala sam njegovu energiju. Prepoznala sam njegovu dušu prije nego što smo se upoznali”. Danas je udana za muškarca iz vizije – i s njim ima dvoje djece.

No, prisjeća se još jednog snažnog osjećaja: “Bila su tri djeteta. Jedno nam nedostaje”. Jeanette je tijekom trudnoće izgubila sina i vjeruje da je to možda bila treća duša koju je osjetila. “A možda nas još čeka iznenađenje”, dodaje.

Jeanette danas kaže da više nema straha od smrti. “Znam što me čeka. Kad moje vrijeme dođe – bit ću spremna. Ali dok sam ovdje, živim punim plućima. Znam da moj život ima svrhu”. Za nju, sve što je proživjela više nije tragedija, već duhovno buđenje. “Nije to bila halucinacija. To je bilo sjećanje duše na ono što postoji izvan ovog fizičkog svijeta”.