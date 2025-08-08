Medicinska sestra tvrdi: 'Srce mi je stalo, vidjela sam što nas čeka nakon što umremo'

Medicinska sestra Julia Evans iz Kanade doživjela je iskustvo bliske smrti pod iznimno bizarnim okolnostima – njezino je srce doslovno eksplodiralo nakon što je doživjela anafilaktički šok zbog alergije na cvijeće. Iako Julia nije prva osoba koja je proživjela iskustvo bliske smrti, ono je drukčije zbog načina na koji je do njega došlo. Tijekom gostovanja u podcastu Jeffa Mare, prisjetila se tog kobnog jutra 2018. godine, kad je stajala blizu buketa ljiljana na svom radnom mjestu u bolnici, i ne znajući koliko je zapravo alergična na njihov pelud, piše LAD Bible.

"Već sam počela poprimati plavičastu boju", rekla je, prisjećajući se trenutka kada je počela teško disati. Ubrzo je uslijedila teška alergijska reakcija – anafilaktički šok. Kolege su je odmah odvele u sobu za osoblje, gdje joj je liječnik ubrizgao injekciju adrenalina. No, došlo je do pogreške.

"Pogledali smo se i u tom trenutku oboje smo shvatili da je lijek pogrešan", otkrila je Julia. Ubrzo su njezine vitalne funkcije počele kolabirati. "Odjednom sam se osjećala kao Hulk... to je bio adrenalin koji mi je prostrujao tijelom i počela sam brzo disati. Gurnula sam sve od sebe", ispričala je. U tom trenutku počela je doživljavati srčani zastoj. "Osjećala sam se kao da me netko upucao u glavu, kao da mi je stražnji dio glave eksplodirao", ispričala je. Julia je tada izgubila svijest i ušla u stanje koje liječnici zovu "pulseless V-tach", stanje bez pulsa. "Moje srce je eksplodiralo... bilo je toliko lijekova u meni da je jednostavno stalo. Koža mi je iz plave prešla u sivu, boju smrti, i bila sam potpuno beživotna", prisjetila se.

U tom trenutku čula je glas svoje pokojne majke koja je preminula još 1983. godine: "U redu je, dušo. Mama je ovdje. Ne plači." Čula ju je tako jasno, kazala je, kao da je stajala pokraj nje. Potom je čula osoblje kako govori: "Opet smo je izgubili." Upravo tada osjetila je, kako kaže, ljubav. "Toliko ljubavi, kao da sam bila darivana najvrjednijim darom, ljubavlju prema sebi. To svjetlo bilo je mirno, toplo i osjećala sam da sam kod kuće. Osjetila sam prisutnost svih dragih ljudi koji su preminuli prije mene", ispričala je.

Potom se iznenada vratila, kao da ju je netko bacio natrag u tijelo. "Pogledala sam dolje i shvatila da sam potpuno gola, kao novorođena beba. Pitala sam tko je prerezao moj najdraži plavi grudnjak?" Zatim je čula osoblje kako kaže: "Vratila se." Tada je pogledala oko sebe i shvatila da je njezino tijelo prekriveno elektrodama i žicama, a ne "božanskom čistoćom" koju je maločas doživjela. Medicinska sestra koja joj je spasila život, Cheryl, u jednom je trenutku poprimila lice njezine majke, koja se također zvala Cheryl. Bio je to, kako kaže, zadnji znak njezine povezanosti sa svijetom između života i smrti.