Gdje je najbolje čuvati čokoladu? Ako ju držite na ovom mjestu, neće brzo izgubiti okus!

Čokolada je vrlo popularna slastica koju rijetko tko ne voli, pa ju tako mnogi imaju kod kuće. No, znate li kako ju treba čuvati? Neki ju spremaju u hladnjak, a neki u kuhinjski ormarić, ali je li to ispravno? Temperatura ima veliki utjecaj na njezinu teksturu i okus, pa su stručnjaci otkrili gdje ju je ipak najbolje držati kako bi ostala ukusna, piše Express.

- Aromatične note kakaa vidljve su na višim temperaturama, pa ako želite cijeniti dubinu okusa, trebali biste čokoladu čuvati izvan hladnjaka na hladnom i tamnom mjestu. Od 18 do 21 stupanj Celzijusa savršena je temperatura za držanje čokolade jer nije prevruće da bi se otopila, a nije niti prehladno, kao u hladnjaku, da bi izgubila okus - objasnila je stručnjakinja Angela Beckett.

Čokoladu također treba držati podalje od izvora topline jer to, osim što može otopiti čokoladu, može i izazvati njezino 'cvjetanje', odnosno mogu se stvoriti bijele mrlje. Također ju treba držati dalje od jakih mirisa, jer oni mogu pokvariti okus. Stručnjaci preporučuju da otvorenu čokoladu koju niste pojeli u do kraja, zamotate u foliju ili natrag u omot u kojem je došla, ako se može zatvoriti.

Što se tiče roka trajanja čokolade, ako ste netko tko ju ne pojede cijelu u jednom potezu, možete spremiti čokoladu i ona će trajati i do nekoliko mjeseci nakon roka valjanosti. Taj datum je samo okvirna procjena, a čokolada najčešće traje puno duže, a to je zbog flavonoida koji sprječavaju oksidaciju masti. Tamna čokolada najdulje zadržava kvalitetu, čak i godinu dana nakon datuma na etiketi, mliječna čokolada do šest mjeseci, a bijela čokolada samo nekoliko mjeseci.

